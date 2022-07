Se busca: los fundadores de Three Arrow Capital desaparecen tras declararse el fondo en bancarrota

Mientras medio mundo se derrite por las altas temperaturas, el sector de las criptomonedas vive un invierno que parece no tener fin. Una debacle que comenzó con el desplome de terra y su token luna y que, conforme se alarga, arrastra consigo cada vez a más víctimas. Una de ellas es el fondo de cobertura de criptografía Three Arrows Capital, al que el criptoinvierno ha golpeado tan duramente que ha terminado por declararse en bancarrota. En un giro de los acontecimientos, sus fundadores, Su Zhu y Kyle Davies, han desaparecido de la faz de la Tierra.

Antes de que todo fuera cuesta abajo, Three Arrows Capital gestionaba 10.000 millones de dólares en activos y Zhu le gustaba bastante hacer apariciones públicas y compartir sus opiniones. Ahora, en cambio, Adam Goldberg, el abogado encargado de la liquidación del fondo de cobertura de criptografía asegura que no sabe donde se encuentran los fundadores y tampoco han mostrado interés por colaborar de manera significativa. A raíz de esto, el juez jefe Martin Glenn del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York ha dado permiso a los liquidadores para que citen a declarar a Zhu y Davies.

En respuesta a esas acusaciones, Zhu ha reaparecido en Twitter para negar que no hayan cooperado. Según él, "nuestra buena fe para cooperar con los liquidadores se encontró con un cebo". Asimismo, el cofundador de Three Arrows Capital publicó dos cartas de su abogado. En una, aseguraba que tanto ellos como sus familias habían recibido "amenazas de violencia física". En la otra, dejaba patente su preocupación por la mala gestión que los liquidadores estaban realizando con los activos de su fondo de cobertura.

Sadly, our good faith to cooperate with the Liquidators was met with baiting. Hope that they did exercise good faith wrt the StarkWare token warrants. pic.twitter.com/CF73xI8r6n