Estos son los 5 métodos más utilizados por los ciberdelincuentes para robarte la tarjeta de crédito

La ciberdelincuencia se ha convertido en un problema serio en todo el mundo, cada año se mueven miles de millones de euros robados y a pesar de que la sociedad es cada vez más consciente, todavía seguimos sin ser lo precavido que deberíamos. El fin de estos ataques es hacerse con tus datos personales, siendo los datos bancarios el objetivo principal, por eso hoy te vamos a contar los principales métodos utilizados para robarte la tarjeta de crédito.

Es casi imposible saber la magnitud real del mercado de tarjetas de crédito robadas, incluso después de que bancos de todo el mundo implantaran sistemas de chips y PIN para evitar que se clonasen tarjetas, los ciberdelincuentes han encontrado métodos para realizar ataques a distancia y hacerse con los datos necesarios para poder realizar compras.

Son muchas las formas en las que los hackers rompen las medidas de seguridad de los bancos, y la compañía especializada en ciberseguridad ESET ha recopilado los 5 métodos más comunes para robarte la tarjeta de crédito.

1.Phishing

Esta es una de las técnicas más populares para robar datos. El cibercriminal se hace pasar por una institución o empresa conocida y legítima para engañar al usuario y que este les dé sus datos personales o descargue un archivo que instale un malware que se los dé. Esto se hace normalmente a través de correo electrónico o SMS, aunque los medios pueden variar.

2.Malware

Otra de las técnicas más utilizadas es la de los programas maliciosos. Estos normalmente se instalan sin que la víctima se dé cuenta al descargar algo, aunque también existen los anuncios maliciosos online. Algunos registran las pulsaciones del teclado cuando escribes la contraseña, mientras que otros directamente guardan la información cuando accedes a alguna de tus cuentas.

3.Skimming Digital

El peligro de esta técnica es que es casi indetectable para los usuarios, ya que el virus no se instala en sus equipos sino en las páginas web de los comercios electrónicos. Estos programas son invisibles, y recopilan los datos del usuario cuando se dispone a realizar un pago, la manera más segura de no caer víctima de este ataque es comprar desde plataformas más grandes, ya que probablemente tengan más seguridad que otras.

4.Filtraciones de datos

Hay ocasiones en las que el robo no es por falta de seguridad del usuario, sino que el ataque se ha hecho directamente a la empresa a la que estás comprando un artículo o servicio. Aunque este tipo de ataques suelen ser más complicados, la recompensa es mucho mayor, ya que con solo acceder a los datos recopilados de una empresa tienes acceso a varias tarjetas de crédito.

5. WiFi público

Ya para acabar, la última de las principales amenazas es cuando nos conectamos a Internet a través de una WiFi pública. Estas redes no son del todo seguras, ya que un cibercriminal se ha podido conectar y puede que esté espiando tus movimientos, por lo que, si no te queda otra que utilizar una red pública, es mejor que no introduzcas ningún tipo de dato privado en ninguna plataforma o servicio.