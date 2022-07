El aviso de la Policía frente a una nueva estafa vía SMS: no piques, no es la Agencia Tributaria

La Policía Nacional ha alertado de que se ha extendido una nueva campaña de malware bancario donde recibes un SMS supuestamente de la Agencia Tributaria que te ofrece un reembolso de tus impuestos si sigues un enlace, cuando realmente lo que quieren es hacerse con tus datos bancarios.

El robo de datos y el malware bancario son dos de los ciberataques más repetidos y utilizados en España, cada día aparecen nuevas estrategias para robar cibernéticamente y la última en darse a conocer ha sido esta que suplanta a la Agencia Tributaria por SMS.

Es común que los cibercriminales se escondan detrás de grandes instituciones y empresas para que la víctima se confíe y baje la guardia, pero como señala la Policía en sus redes sociales, siempre debemos de estar alerta y desconfiar cuando algo nos suene raro.

El gancho de esta estafa se encuentra que nos encontramos en la campaña de la declaración de la renta, por lo que recibir notificaciones de la Agencia Tributaria es todavía más común. En el mensaje te indican que si pinchas en el enlace y rellenas un formulario podrás acceder a un supuesto reembolso.

Detectada nueva campaña de mensajes suplantando a Agencia Tributaria



?No creas, no pinches y elimina????#NoPiques pic.twitter.com/iBM80RWg7A — Policía Nacional (@policia) July 3, 2022

Lo que hace que esta estafa se haya difundido tanto, es que al ser enviada por SMS es más complicado detectar que algo va mal si lo comparamos con un correo electrónico. Ya que, al ser un mensaje de texto solo aparece un número de teléfono, no hay un icono o una dirección de correo que te pueda indicar que no es la fuente oficial.

Aunque también es cierto que sí que hay otros detalles que les pueden delatar, como el lenguaje que usan en el SMS "Te califico para un reembolso..." o que cuando un organismo oficial contacta contigo te piden que no contestes a ese mensaje y es muy raro que añadan algún enlace o documento para que el usuario interactúe con ello.

El consejo de la Policía es bastante sencillo, si recibes un mensaje sospechoso, no te lo creas, si tiene algún tipo de enlace o documento, no pinches en él, y por último la mejor acción contra ello es eliminar el mensaje y bloquear el número para no volver a recibir ninguna comunicación más de este tipo.