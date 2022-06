Atención, no contestes si recibes esta imagen en Instagram: se trata de una estafa

Sabemos que cada día los cibercriminales inventan nuevas técnicas para hacerse con los datos e información personal de las personas, la última estafa que hemos conocido consiste en que un hacker se hace pasar por un amigo y te propone un reto con una recompensa monetaria cuando realmente se trata de un timo para hacerse con tu cuenta de Instagram.

Los ciberataques pueden venir de todas las formas y colores, por eso es importante ser un poco desconfiado cada vez que navegamos por Internet. Normalmente somos más vulnerables cuando estamos en una página o app que utilizamos cada día, ya que nos sentimos más confiado en un sitio conocido.

Aprovechando eso, muchos cibercriminales deciden llevar a cabo estafas desde redes sociales, y la última que hemos conocido es una de Instagram llamada la Estafa de los 6 búhos. Lo más peligroso de este timo, es que normalmente el mensaje te llega a través de la cuenta de un amigo tuyo en la red social por lo que es muy fácil confiar y caer en la trampa.

Cómo funciona la estafa

Te llegará un mensaje acompañado de una imagen con 6 búhos donde te retarán a encontrar el error o diferencia y si lo consigues recibirás 50 euros, aunque la cantidad puede variar dependiendo de la persona. La solución es bastante sencilla, ya que el objetivo de los ciberdelincuentes es que aciertes (El tercer búho por arriba tiene el pico más grande que el resto).

Cuando hayas acertado, y como demuestran las capturas subidas por @PinkyBoyz, te pedirán que sigas una serie de pasos para poder recibir tu recompensa. Básicamente te piden que vayas a la configuración de tu cuenta de Instagram y te dirijas al apartado de Cuenta y a Información personal.

Después te pedirán que ingreses una cuenta de correo electrónico que ellos te han pasado, en el apartado de verificación de empresa, para que al cabo de dos minutos vuelvas a cambiar el email al tuyo propio.

Qué ocurre ahora

Si haces todo lo que te han pedido, habrás perdido el acceso a tu cuenta y no podrás entrar a esta, ya que sin saberlo has establecido ese correo que te han pasado como el oficial, por lo que si le das a "He olvidado mi contraseña" el mensaje para recuperarlo le llegará al cibercriminal y no a ti.

Realmente no pueden hacer mucho con tu cuenta de Instagram, es decir no van a sacar dinero desde ella, sin embargo, el objetivo de los hackers es hacerse con tu cuenta para seguir extendiendo esta estafa y otras.

Como te habíamos dicho antes, esta estafa la usan para poder apropiarse de un perfil y poder atacar al resto de contactos del usuario sin levantar sospechas.