Cómo crear y editar recordatorios en Google Calendar

El calendario de Google Calendar no es un simple sistema que recoge la fecha en la que estamos, sino que es una herramienta más de todas las que ofrece Google para hacer la vida más sencilla. Hoy vamos a enseñarte a cómo crear y editar recordatorios en ella para que puedas establecer y acordarte de los eventos y citas que tienes en el futuro.

Este calendario funciona como tal pero también como una agenda en la que puedes programar reuniones, establecer citas y recibir recordatorios con la ventaja que, al ser una función de Google, puedes sincronizar tus eventos con otras personas para estar conectados. Aunque hoy no nos centraremos en eso, sino que te vamos a enseñar a crear, buscar, editar y borrar un recordatorio en el calendario de Google.

Cómo crear un recordatorio

Lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación de Google Calendar, y buscar en la parte superior izquierda la opción de "Crear". Lo primero será establecer que se trata de un recordatorio y no un evento o una tarea, aunque realmente esto no es tan importante porque todos funcionan igual.

Después tendremos que establecer un título para nuestro recordatorio, además de la fecha y hora que queremos que nos avise. A continuación, puedes establecer si quieres que el recordatorio se extienda durante todo el día y también puedes establecer un periodo para que se repita, por ejemplo, cada día, cada semana, anualmente o el periodo que tú quieras ya que puedes personalizarlo. Una vez que lo guardes, ya estará fijado.

Cómo buscar y editar un recordatorio

En el caso de que ya tengas un recordatorio, pero por el motivo que sea quieres cambiar algo de él, Google también te lo permite. Solo tienes que ir a la fecha en la que habías establecido dicho recordatorio y pulsar en él.

Lo siguiente será ajustar el nuevo recordatorio con los nuevos detalles, recuerda que puedes cambiar todos los aspectos que podías cambiar cuando lo creaste.

Cómo quitar un recordatorio

Ya para acabar, hay diferentes motivos por lo que quieras quitar un recordatorio, el primero siendo porque ya ha sido completado. Realmente esto no tiene mucho sentido, porque sí ya has realizado la tarea o acudido a la cita que tenías no hace falta que le digas a Google que ya la has hecho, aun así puedes hacerlo, solo tienes que ir al recordatorio y marcarlo como completado.

Otra situación puede ser que quieras eliminar el recordatorio solo tienes que ir al recordatorio en sí, pulsar en él y elegir la opción Eliminar recordatorio o si lo que queremos es ocultarlo, tendremos que ir a Mis Calendarios y desmarcar Recordatorios.