Libelium compra HOPU para crecer en el sector de las smart cities

La empresa tecnológica zaragozana, especializada la creación de soluciones End-to-End de IoT, ha adquirido la compañía murciana HOP UBIQUITOUS SL (HOPU), cuya actividad se centra en la monitorización, análisis y visualización de datos de calidad del aire, ruido y parámetros meteorológicos para ciudades inteligentes.

La operación forma parte de la estrategia de Libelium de liderar el mercado de Internet de las Cosas (IoT). Con la incorporación de HOPU, podrá abordar proyectos más grandes y ágiles e impulsar el plan de crecimiento para afrontar con una base más fuerte los retos futuros del IoT, según han indicado fuentes de la empresa a elEconomista.es

Con la adquisición, se mantendrá la plantilla de HOPU, de 40 personas, que se suman a la de Libelium, superando los 80 profesionales, mientras que la empresa murciana y sus proyectos pasarán a ser Libelium. No obstante, a efectos comerciales, nace la Business Unit de Smart Cities, cuya dirección correrá a cargo de Antonio J. Jara, antiguo CEO de HOPU. Por su parte, Alicia Asín seguirá como CEO de Libelium.

A lo largo de este año, se irá realizando la integración de los equipos -ya se han llevado a cabo sesiones de trabajo conjuntas para establecer nuevas sinergias y afianzar la unión de las plantillas, además de la corporativización de los espacios, entre otros aspectos. En concreto, Ahora, el grupo, tendrá tres sedes, estando localizadas dos en Zaragoza (las oficinas centrales en el Edificio World Trade Center y el almacén logístico en la calle Gutenberg) y una en Ceutí, en Murcia.

Ambas empresas no solo compartirán conocimientos tecnológicos, know how e I+D, sino también el talento. De este modo, dentro del Plan de Integración 1.0, el objetivo es adaptar la estructura de ambas empresas al nuevo organigrama para cumplir el Plan estratégico de crecimiento con el fin de seguir desarrollando de manera eficaz los proyectos en los que se está inmerso.

Además, se sientan las bases organizativas para integrar futuras adquisiciones con esta operación, que también forma parte del plan de crecimiento que Libelium impulsó el año pasado, en concreto, en el mes de junio, con la entrada en el accionariado de Axon Partners, y dentro del que también están las miras puestas en una futura salida a Bolsa.

La oferta de Libelium no fue la única de inversión recibida por HOPU, compañía que finalmente se decantó por la aragonesa precisamente por su posicionamiento en los mercados nacional e internacional, los planes de crecimiento y a futuro, así como por sus valores.

"Libelium formaliza una gran alianza a través de la adquisición de HOPU y alcanza un nuevo hito empresarial en su plan de crecimiento", ha afirmado Alicia Asín, CEO de Libelium, quien ha añadido, tras conocerse la operación, que "me siento absolutamente identificada con HOPU como empresa, su estilo de liderazgo, su organización, su empuje y su foco en la calidad del producto y el servicio".

Por su parte, Antonio J. Jara, director general de la Business Unit Smart Cities ha manifestado que "más allá de que Libelium es un referente y la alta complementariedad de ambas empresas, buscamos reforzar un mercado altamente segmentado, generar valor desde España y unirnos a un proyecto empresarial de crecimiento de la mano de AXON Partners".

Libelium tiene el foco puesto en tres grandes verticales como las smart cities, sustainability y agrifood. La compañía zaragozana, nacida en 2006, tiene en el Smart Cities & Infraestructures algunos de sus proyectos más importantes como, por ejemplo, la solución inteligente para el parking de St Pete Beach, en Florida (Estados Unidos); la digitalización del campus de la California State University Fullerton, también en EEUU, con farolas inteligentes para proveer de seguridad, conectividad, control medioambiental y hasta punto de recarga a la Cal State Fullerton; la vigilancia ambiental de la construcción de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao o la solución para ayudar a reducir la contaminación acústica en la ciudad de Cuenca (Ecuador), entre otros.

HOPU, nacida en Ceutí en 2014, ha trabajado con más de 100 ciudades y clientes y cuenta con más de 700 dispositivos desplegados por España y Europa. La empresa, se ha posicionado como socio de valor para grandes partners como Telefónica, Suez, SICE, Abertis, Cabernos, Signify (Philips), NUNSYS y Televés. Además, forma parte de diferentes organizaciones internacionales como OASC, IEEE y la Fundación FIWARE.