Apple, a puntito de presentar su alternativa a Google

La semana que viene Apple celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) y como ocurre cada año cada vez que se van acercando las fechas, comienzan a surgir rumores de que se va a presentar durante el evento, el último en conocerse ha sido el de que podrían mostrar su nuevo motor de búsqueda.

Un motor de búsqueda es un sistema informático que recopila toda la información almacenada en un servicio web para que cuando un usuario introduce una palabra, el motor analiza todos los datos para ofrecer en los resultados los enlaces pertinentes.

El WWDC, que se celebrará entre el 6 y el 10 de junio, es el momento del año en el que Apple presenta sus próximos productos y proyectos, entre las cosas más esperadas sin duda está el iOS 16 y la nueva gama de Macs.

Pero hay muchísimas más cosas que la compañía de la manzana tiene planeada mostrar, y entre ellas, el analista Robert Scoble asegura que van a presentar una nueva versión del motor de búsqueda que impulsa el navegador de la compañía Safari.

Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter, en la que también explicaba que seguramente con esta actualización del motor de búsqueda, el asistente virtual de la compañía, Siri, iba a mejorar cosas como las respuestas o el orden en el que muestra la información.

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm.