Apple podría cambiar al puerto USB-C para los iPhone en 2023

Apple podría estar planeando acabar con su puerto de carga Lightning, único y exclusivo para productos de la compañía, para sustituirlo por el puerto USB-C en el iPhone que saldrá en 2023 lo que significaría la unificación de la carga de los smartphones.

Desde 2012, cuando Apple presentó el iPhone 5, la compañía ha utilizado el puerto USB-C para todos sus teléfonos posteriores. Desde entonces esto ha sido un elemento diferencial que ha provocado que los clientes de la compañía solo puedan utilizar productos oficiales de Apple para cargar sus dispositivos.

Y tal como le ocurría a este ingeniero que cambió el puerto de carga de sus AirPods, la gente está cansada de tener que llevar siempre encima un cable específico para poder cargar su iPhone, sobre todo cuando otros productos de Apple, como el Macbook o el iPad Pro, ya comparten el cargador con el resto de productos de otras marcas.

Parecía que la compañía de la manzana se negaba a hacer el cambio, alegando que esto afectaría a los estándares MFi, una certificación de la compañía que confirma que su producto ha superado una serie de pruebas. Pero hoy, según ha confirmado la conocida analista Ming-Chin Kuo, Apple ha cambiado de opinión.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.