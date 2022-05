Twitter de pago: Elon Musk adelanta "un pequeño coste" para algunos tipos de usuarios

Por primera vez desde que anunció que compraría la totalidad de Twitter, Elon Musk ha planteado la posibilidad de que el servicio se vuelva de pago, aunque sólo para los usuarios "comerciales y gubernamentales".

El gran desafío que Musk tendrá una vez que tome el mando de Twitter no será implementar las medidas que quiera, sino ganar dinero con la plataforma; es algo con lo que sus antecesores han lidiado, y él no será excepción. En la actualidad, la mayoría de los ingresos de Twitter provienen de la publicidad, pero hay dos problemas. Primero, que el propio Musk está en contra de los anuncios en la plataforma; y segundo, que sus planes de permitir "todo lo que no sea ilegal" en el servicio terminen con la marcha de los anunciantes que pagan más y que no quieran verse asociados con ciertos movimientos políticos y sociales.

Así las cosas, Musk necesita una vía de ingresos, y preferiblemente rápidos, ya que tiene un préstamo de 25.000 millones de dólares que devolver a los bancos que apoyaron su OPA. Ya ha planteado algunos posibles cambios, como potenciar el servicio de suscripción Twitter Blue o poner una barrera de pago a los tuits más virales a las páginas web que quieran insertarlos.

La última medida, que ha comentado en su cuenta oficial, va en la misma línea. Musk plantea que haya "un pequeño coste" para algunos usuarios, que tendrán que pagar para poder usar el servicio. Sin embargo, y posiblemente consciente de que esto puede ser el fin de Twitter, primero ha prometido que "Twitter siempre será gratis para los usuarios casuales".

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Los usuarios que tendrían que pagar son los "comerciales y gubernamentales", pero no ha especificado cómo define a ambos. Es de imaginar que se refiere a cuentas oficiales de marcas y empresas, además de las cuentas de los gobiernos; pero no está claro si los usuarios que se han creado una marca (como youtubers y otros creadores de contenido) serían considerados como "comerciales". Además, requerir un pago podría afectar a la presencia de cuentas oficiales en el servicio, que es uno de los principales motivos por los que mucha gente se une a Twitter.

Como muchas otras novedades anunciadas por Musk, está por ver si se harán realidad, si hay una base sobre la que implementarlas, o si son simples ideas que tira al aire para comprobar la reacción de sus seguidores. Sea como sea, es obvio que la monetización de Twitter es un tema que ocupa la mente de Musk.