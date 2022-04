Potencia sorprendente en un altavoz muy pequeño: probamos el Huawei Sound Joy

El nuevo Huawei Sound Joy es un altavoz portátil desarrollado en colaboración con Devialet, que se ha convertido en una de las mejores opciones si precisamos de un sonido potente y de calidad.

Con este lanzamiento, la marca china se extiende más allá de los smartphones y portátiles por los que se ha hecho famosa en España. Aunque este no es el primer altavoz que ha lanzado (ya ofrecía el Huawei Sound para el hogar), la gran diferencia es que este es portátil, y lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier parte.

La competencia en este subsector es dura, y por eso es sorprendente que Huawei haya conseguido un producto muy atractivo, tanto en funcionalidad como en sonido, como he podido probar.

Así es el Huawei Sound Joy

Al igual que otros altavoces portátiles, el Sound Joy apuesta por una estética joven y atrevida, especialmente si optamos por el color verde; también he podido probar la versión en negro, y en ese caso es más sobrio y elegante, pero no deja de ser llamativo. El diseño no se aleja demasiado de lo habitual, con una malla tejida que recubre los 'drivers', y unos botones cubiertos de plástico; y es que este dispositivo es resistente al agua y al polvo, con certificación IP67, por lo que lo podemos llevar sin miedo a la playa o a la piscina, aunque no deberíamos mantenerlo bajo el agua.

Esta resistencia es algo sorprendente, ya que en la mano me parece un dispositivo de mayor calidad de lo habitual. Salvando las distancias, está más cerca de un Sonos Roam que de un Xiaomi Mi Portable, no tanto por diseño sino por calidad de construcción. Los plásticos se notan muy bien al tacto e incluso tiene detalles muy curiosos, como halo de iluminación en la parte superior, que se encarga de avisarnos de que el altavoz puede ser emparejado por Bluetooth, y que reacciona a la música que estamos reproduciendo. Es un detalle curioso que se agradece, aunque me hubiera gustado algo más variedad en los patrones de luces que muestra.

Otro detalle que me ha gustado no es sólo diseño, también es funcional. Me refiero a los dos diafragmas, colocados cada uno en un extremo del aparato, y que están adornados con la marca Devialet. Es posible ver cómo se mueven físicamente para generar el sonido que estamos escuchando, y aunque eso parezca una tontería, es algo que realmente añade a la experiencia, como si estuvieses 'viendo' la música. Pero esto no se ha implementado por llamar la atención; forma parte de la tecnología "Push-Push", con los diafragmas colocados uno frente a otro para compensar las ondas sonoras y eliminar distorsiones.

Diseño y calidad de sonido van de la mano

Es fácil ver cómo la calidad del sonido y el diseño no han tenido más prioridad uno por encima del otro. El detalle de los diafragmas moviéndose es sólo uno de muchos. Por ejemplo, aunque estamos ante un altavoz muy pequeño, de apenas 202 mm de longitud y un peso de sólo 680 gramos, ha conseguido sorprenderme en la potencia de sonido.

Incluso dejando el volumen en el primer cuarto, este Sound Joy es capaz de cubrir toda una habitación por si solo fácilmente, y a máxima potencia es posible escucharlo muy lejos, ideal para nuestras fiestas. La clave está en la cavidad acústiuca de 0,25l, según afirma Huawei, lo que le permite alcanzar un volumen de hasta 79dBA. Es sorprendente cómo puede salir tanto sonido de algo tan pequeño, aunque evidentemente, si abusamos de esto la batería se nos terminará muy pronto; ofrece hasta 26 horas de reproducción, pero las gastarás rápidamente a poco que aumentes el volumen, pese a la gran capacidad de la batería, 8800 mAh.

Al menos, tiene un sistema de carga rápida de 40W, por lo que no tardarás mucho en recuperar la batería; sólo con estar 10 minutos conectado se cargará lo suficiente para durar una hora, ideal para emergencias. La conexión USB-C supone que podemos usar el mismo cargador y cable del móvil, así que no tenemos que llevar más cosas con nosotros.

El último aspecto que me gustaría destacar del Huawei Sound Joy es la tecnología. Aunque no estamos ante un altavoz inteligente (aunque podemos usar el asistente de nuestro móvil), al menos sí que tiene una función muy curiosa, el Shake Stereo Link Up. Básicamente, si tenemos dos Sound Joy podemos emparejarlos fácilmente simplemente agitándolos; escucharemos un sonido parecido a las maracas y se asociarán el uno con el otro. Lo bueno es que, a partir de entonces, se comportarán como altavoces estéreo, y si los ponemos lado a lado notaremos una experiencia más inmersiva.

La compatibilidad con otros dispositivos Huawei también es digna de mención, ya que podemos controlar la reproducción con un reloj de Huawei, o conectarlos a nuestro smartphone u otrdenador sólo con dejarlo cerca y pulsar en la ventana emergente que se abrirá.

Más de lo que parece

El Huawei Sound Joy ha conseguido sorprenderme por varias razones. La potencia del sonido es más propia de un altavoz más grande, y la calidad también es muy buena; ha funcionado bien tanto con música electrónica como con rock, aunque es evidente que los graves están más potenciados gracias a los dos diafragmas de los extremos. Por eso, también es bueno reproduciendo el sonido de películas de acción.

Eso sí, por el precio que tiene, echo en falta más funciones inteligentes, como un asistente personal que realmente esté integrado; ahora mismo funciona igual que un 'altavoz tonto', es decir, es el móvil el que realmente está ejecutando el asistente.

Con todo, es un altavoz elegante, que suena muy bien y con funciones graciosas. Y eso bien puede ser suficiente.

El Huawei Sound Joy está ya disponible por 99 euros en la página de Huawei.