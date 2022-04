Twitter se acaba de cargar una de sus mejores funciones sin decírselo a nadie

Twitter ha eliminado la "Media Tab", una sección en los perfiles de los usuarios que permitía ver rápidamente las imágenes y contenido multimedia que han subido, sin explicar exactamente la razón.

Twitter sigue implementando cambios después de la marcha de su fundador Jack Dorsey, en un intento de seguir siendo relevante; así se explica la llegada de funciones que habían sido denegadas antes, como el botón de editar en Twitter. Sin embargo, no todos los cambios añaden cosas, y parece que también perderemos algunas funciones con el objetivo de simplificar la experiencia.

Ese parece haber sido el destino de la "Media Tab", una sección en el perfil de los usuarios que recopila las imágenes y vídeos que hemos publicado. Era un recuadro, situado justo encima del recuadro "Tal vez te guste" y que ha desaparecido de la noche a la mañana sin explicación oficial de Twitter.

La Media Tab era una manera fácil y rápida de ver todo lo que el usuario había subido, sin necesidad de bajar por todos los tuits que había publicado. Eso lo hacía especialmente útil para ver el contenido publicado por artistas, fotógrafos o simplemente usuarios que suben muchas fotos y vídeos a su cuenta. Al pulsar sobre una foto se abría el visor, y podíamos pasar de una foto a otra directamente, sin tener que cambiar de tuit.

Lo más raro es que Twitter no ha dicho absolutamente nada al respecto. Simplemente los usuarios se han dado cuenta de que la función ha desaparecido y han empezado a quejarse; por eso, no está claro exactamente cuándo se eliminó. Además, hay algunos usuarios que afirman que siguen viendo la sección, así que es posible que se trate de un experimento, una prueba para comprobar hasta qué punto es algo importante y si merece la pena mantenerlo.

Why does twitter consistently have the worst feature changes for no reason pic.twitter.com/ZDz2rpn7HL