El ratón vertical que puede acabar con tus dolores: así es el nuevo Logitech Lift

Logitech ha presentado el Lift, su nuevo ratón vertical y ergonómico con el que pretende ofrecer una alternativa para quienes sientan que los ratones tradicionales están forzando demasiado sus músculos y tendones.

Y si estás leyendo estas palabras, ese probablemente será tu caso. Aunque el ratón es el método más intuitivo para controlar y navegar la interfaz del ordenador, no es exactamente lo mejor para nuestros brazos. Si te tiras todo el día trabajando con un PC, probablemente lo sepas muy bien.

Seguro que alguna vez has sentido dolores en el brazo, en la muñeca o los dedos; puede que los estés sintiendo ahora mismo. El motivo es simple: los ratones convencionales parten de una base errónea para nuestro cuerpo, en el sentido de que son horizontales y por lo tanto, tenemos que forzar los músculos para poner la mano en una posición poco natural.

Levántate por un momento y relaja los brazos. Verás que no estás mostrando el dorsal de la mano, porque eso no es natural. La idea de los ratones verticales es poner la mano en una posición más apropiada, que no nos obligue a forzar una postura. Y aquí es donde entra el Lift.

Así es el Logitech Lift

Por supuesto, este no es el primer ratón vertical de Logitech ni de lejos, y un simple vistazo a su página web nos revela varias opciones, como el MX Vertical, además de varios ratones ergonómicos de la serie Ergo que prometen adaptarse mejor a nuestra mano. El Lift se diferencia en varios aspectos, empezando por el precio: por 69,99 euros, es más barato y por lo tanto, más accesible para quienes tengan problemas con su ratón habitual. Pero además, Logitech se ha molestado en implementar novedades de diseño y funcionalidad que hacen que este ratón sea algo más que una versión 'barata' del MX Vertical.

Para empezar, el diseño es muy diferente, más 'redondeado' y bulboso. Es realmente llamativo, tanto en términos de aspecto como de funcionalidad, y esa diferencia puede hacer difícil la adaptación. No mentiré, me tiré media hora probando cómo debería coger el ratón, tan acostumbrado como estoy a ratones de diseño horizontal.

Yo diría que la clave para adaptarse al Logitech Lift es "dejarse llevar". Simplemente deja que la mano se ponga en su sitio por si sola, sin forzar una postura concreta; para mi sorpresa, cuando hago eso todas las partes de mi mano encuentran su posición sin necesidad de pensarlo mucho. Es algo realmente llamativo, especialmente teniendo en cuenta que mis manos son grandes y por lo tanto, siempre he tenido problemas para adaptarme a diseños ergonómicos que suelen estar diseñados con un tamaño concreto en mente.

Las curvas y protuberancias del Lift tienen motivos ergonómicos, y no están ahí por gusto. Cuando te acostumbras, realmente sientes que te costará volver a los diseños tradicionales, aunque eso suponga que la cuesta de aprendizaje sea algo más empinada de lo habitual. Por ejemplo, algo a lo que aún no me he acostumbrado es la posición de los botones, que están más arriba de lo que me espero; comprendo que eso es necesario para poder dejar un espacio para mi dedo meñique, pero no deja de ser extraño. De la misma manera, la rueda puede ser difícil de accionar, y puede que te tengas que parar a "pensar" con qué dedo la vas a usar.

El movimiento del ratón es tal vez lo que más me ha sorprendido, tanto por la sensación en la mano como por su comportamiento. Es algo parecido a mover palancas, y no tanto a 'coger' el cursor y moverlo como en un ratón tradicional.

Para ayudar a este movimiento, la mitad posterior del ratón ha sido recubierta en goma para un mayor agarre, ya que así los dedos no serán los encargados de hacer fuerza para mover el ratón; el propio roce con la palma de la mano hará ese trabajo.

Sin embargo, no son cambios a los que no nos podamos adaptar simplemente con la práctica. La gran pregunta es si merecen la pena.

¿Ayuda contra los dolores?

El diseño del Lift no ha sido decidido por cuestiones estéticas. Logitech habla orgullosa de su Ergo Lab, y de todo el proceso científico detrás de las decisiones tomadas, incluyendo numerosas pruebas con usuarios reales para encontrar la mejor ergonomía posible. No tenía dudas de que fuese a ser un ratón ergonómico, aunque sí que me preguntaba hasta qué punto iba a ser efectivo.

Como alguien que se tira todo el día delante del ordenador, tuve un gran interés personal por el lanzamiento del Logitech Lift. Lo primero que noté nada más usar el ratón durante unas horas es que sentí un alivio en el brazo, como si hubiese dejado de levantar un peso durante mucho tiempo. Concretamente, la zona superior del antebrazo fue la que más se calmó, aunque creo que la muñeca también se benefició.

Ahora bien, este tipo de productos no hace milagros. Si ya sufres de dolores fuertes o crónicos, este ratón hará algo por aliviarlos, pero no los eliminará; en ese caso, lo mejor es que consultes con un especialista. El Lift es una ayuda, no la solución a todos tus problemas y especialmente, creo que puede ser muy bueno para prevenir problemas en el futuro, especialmente para los que trabajamos con ordenadores.

Por lo tanto, sí, el Logitech Lift te ayudará con los dolores, siempre y cuando te veas capaz de adaptarte. Lo bueno es que el resto de los apartados del ratón están a la altura de lo que podemos esperar en un Logitech, y eso ayuda mucho.

Sigue siendo un Logitech

Aunque el factor de forma sea diferente, este sigue siendo un ratón Logitech y como tal tiene ciertas ventajas y funciones respecto a otros ratones. Por supuesto, la calidad de construcción está fuera de toda duda y el tacto en la mano es muy bueno. Los botones son silenciosos, por lo que no hay problemas en usar el ratón hasta altas horas de la noche; sin embargo, los botones de "Adelante" y "Atrás" sí suenan algo más. La rueda es precisa y tiene la funcionalidad SmartWheel; básicamente, se comporta como una rueda cualquiera hasta que la usamos con fuerza. En ese momento, se 'separa' magnéticamente y se mueve libremente. Esto es ideal para pasar por documentos de varias páginas rápidamente, aunque esta implementación no me da una sensación tan buena como con los MX Master, por ejemplo. Aún así, es un añadido que se agradece.

Que este ratón es Logitech también se nota en las posibilidades de conectividad. El Lift es uno de los primeros ratones que no son de empresa compatibles con Logi Bolt, el nuevo estándar creado por Logitech que funciona con un adaptador USB (que se puede transportar dentro del propio ratón). Esta conexión reduce la latencia y evita problemas de aglomeración en oficinas, así que es de agradecer que vaya llegando a más dispositivos. El ratón también es compatible con Bluetooth, y podemos conectar hasta tres dispositivos diferentes al mismo tiempo, con todo tipo de sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS y Android gracias a Logitech Flow. Y con el programa Logitech Options, podemos configurar el ratón a nuestro gusto.

Una ayuda para mejorar la postura

El Logitech Lift puede ser la pieza que nos faltaba para aliviar los dolores relacionados con el uso extensivo del ordenador. Su diseño científicamente testado es agradable a la mano, si bien necesitaremos tiempo para adaptarnos si estamos acostumbrados a los ratones horizontales. Pero el esfuerzo puede merecer la pena. El acompañamiento lógico sería el Logitech Ergo K860, por su forma ergonómica; también usa la conexión Logi Bolt, así que podemos asociar ambos dispositivos al mismo receptor usando la app oficial.

Tal vez uno de los pocos puntos negativos que le puedo encontrar es que, aunque podemos conectar hasta tres dispositivos al mismo tiempo, sólo es posible de manera inalámbrica. El Lift no tiene puerto para conectarlo por cable; la buena noticia es que usa una simple pila AA como batería, así que no deberíamos tener problemas para reemplazarla si la gastamos.

El Logitech Lift ya está disponible por 69,99 euros.