Elon Musk se convierte en el mayor accionista de Twitter y critica su "falta de libertad de expresión"

Elon Musk compró el 9,2% de las acciones de Twitter, lo que ha provocado una subida del 26% en las acciones de la compañía en preapertura.

El movimiento, que era secreto hasta que Bloomberg lo ha publicado hoy, supone que el fundador de Tesla y SpaceX gastó aproximadamente 3.000 millones de dólares en obtener el 9,2% de las acciones de Twitter, y lo hizo justo antes de realizar unas polémicas declaraciones sobre la red social.

La publicación revela que Musk compró las acciones el pasado 15 de marzo, pero hasta ahora no ha hecho ninguna mención pública sobre esto; algo llamativo, teniendo en cuenta que se ha convertido en el mayor accionista de la compañía, superando al fundador Jack Dorsey, que posee sólo el 2,25% de las acciones. Eso convierte a Musk en la persona con más poder hasta ahora para influir en los movimientos de una compañía que cambió de CEO a finales del año pasado, cuando Parag Agrawal recibió el control de las manos de Dorsey.

Más sorprendente que el hecho de no anunciar semejante inversión es que Musk criticó fuertemente a Twitter en los días siguientes a la compra. En una publicación que se hizo viral (como la mayoría de las publicaciones de Musk), el magnate presentó una encuesta a sus seguidores en las que afirmaba que "la libertad de expresión es esencial para una democracia funcional", preguntando si los usuarios creían que Twitter se adhería a este principio. Los resultados finales muestran que un 70,4% de los usuarios votaron que no.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?