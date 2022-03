Edifier NeoBuds Pro: olvídate de marcas famosas, estos auriculares de sólo 100 euros me han sorprendido

Los nuevos auriculares del fabricante chino Edifier son de esos productos que pasan algo desapercibidos en el mercado, pero que deberías buscar en tiendas que los ofrezcan.

El de los auriculares inalámbricos es el sector que más ha crecido en los dos últimos años. Prácticamente todas las marcas ofrecen ya una alternativa, y la mayoría son muy competentes; prácticamente todas cumplen lo mínimo necesario que queremos en un producto como este, y algunas van más allá.

Muchos compradores vamos a lo seguro, y optamos por una marca reconocida en el sector del sonido como es el caso de los Technics AZ60, o los Jabra Elite 7 Pro. Y en otros casos, optamos por una marca que nos ha servido muy bien en otros tipos de productos, como con los Lenovo Smart Wireless.

En cambio, la marca que tratamos hoy, Edifier, puede que te suene mucho menos, pero sería un gran error que la descartases sólo por eso. En realidad, Edifier se ha convertido en una alternativa a tener en cuenta en el sector audiófilo gracias a sus altavoces, y con sus últimos auriculares inalámbricos, alcanza un gran nivel pese a que cuestan sólo 99,99 euros.

Descubre una marca 'desconocida'

Edifier no es una marca nueva precisamente, con un par de décadas ya a sus espaldas, pero su presencia en España no es muy grande y se limita a algunos altavoces y sistemas de sonido, disponibles en tiendas especializadas. De hecho, he podido probar los Edifier NeoBuds Pro gracias a una de esas tiendas, Zococity.es, situada en Valencia pero que vende a todo el país a través de su página web oficial. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, ya que Edifier me llamó mucho la atención, y con los NeoBuds Pro en la mano, puedo decir que mis expectativas se han cumplido con creces.

A simple vista, pueden parecer poco sorprendentes, pero estos auriculares están en lo más alto en relación calidad de sonido / funciones / precio. Empezando por lo primero, los NeoBuds Pro han conseguido sorprenderme en todo tipo de canciones y géneros, y su punto fuerte es, sin duda alguna, la manera en la que representa las diferentes 'capas' del sonido.

La clave de este comportamiento está en el uso de no uno, sino de dos 'drivers', que se compaginan para representar las diferentes partes del sonido. Por una parte, tenemos un 'driver' dinámico de diafragma compuesto, y además, un 'driver' BA tipo Knowles. Donde creo que realmente radica la ventaja de estos Edifier está en la manera en la que ambos 'drivers' trabajan conjuntamente para ofrecer un sonido más rico en detalles y más profundo.

A su lado, otros auriculares inalámbricos me han empezado a parecer 'simples', pese a que ofrezcan una buena calidad de sonido. Normalmente, los fabricantes presumen del tamaño de los 'drivers', y es cierto que eso garantiza un cierto nivel de nitidez, especialmente si tienen la potencia necesaria; pero a estas alturas, con tanta competición, siento que ya no basta con que la música suene con nitidez. Además, ese no es un punto débil de estos NeoBuds Pro, y en ningún momento he echado en falta nada de mis canciones preferidas.

Eso no quiere decir que el sonido sea perfecto, aunque eso depende también de tus gustos. Estos Edifier no ofrecen un sonido 'plano', en el que todos los rangos tienen el mismo protagonismo, una característica imprescindible para auriculares de estudio pero que no es tan requerida en unos inalámbricos. Es evidente que, en este caso, Edifier ha optado por un sonido que resalta los extremos, al mismo tiempo que baja un poco los medios; afortunadamente, eso no supone que los vocales 'desaparezcan', como ocurre muchas veces, pero sí que pasan algo desapercibidos. Como resultado, los graves son muy potentes, e instrumentos como los bajos son representados de manera excepcional; es de esos auriculares que te hacen 'sentir' la música. Los agudos también han sido subidos, algo notable en canciones que abusan de los platillos o simplemente, en temas que apuestan más por ese rango.

Estos son unos buenos auriculares para escuchar música electrónica, synthwave, pop y rap, aunque creo que también se comportan muy bien con música clásica y metal.

No falta tecnología

La sensación de calidad de sonido es ayudada por el hecho de que estos auriculares pueden usar el códec LDAC de hasta 96Khz, desarrollado por Sony, además de LDHC de hasta 900 Kbps, que podemos usar dependiendo de la compatibilidad de nuestro móvil o dispositivo de sonido. Son opciones que nos permitirán sacar el máximo partido a la conexión Bluetooth, al menos hasta que lleguen los primeros auriculares sin pérdida.

No podía faltar tampoco la tecnología de cancelación activa de ruido, que ya está presente en la mayoría de auriculares, incluso los de bajo precio. En los NeoBuds Pro, tenemos dos opciones, dependiendo de los niveles de ruido que queramos tapar. En mis pruebas, la opción más baja hizo un buen trabajo eliminando murmullos y ruidos constantes como los de un tren, pero le costó tapar el resto; la opción más elevada hizo un mejor trabajo en ese sentido, pero añadió artefactos sonoros que me molestaron.

También podemos activar un "modo ambiente" para escuchar nuestro alrededor usando los micrófonos integrados. Hablando de eso, las llamadas son decentes, pero ni de lejos son las mejores que he probado en unos auriculares inalámbricos de este estilo. Otra opción que tenemos es activar un "modo juego", que elimina la latencia, aunque asegúrate de no alejarte mucho del móvil o sufrirás problemas en la conexión.

Todos estos modos y opciones se encuentran en la app oficial, que es muy completa. Además, añade una notificación en el móvil desde la cual podemos cambiar entre los diferentes modos con un toque. Puede resultar útil, pero es extremadamente molesto que no se pueda quitar y siempre esté ahí cada vez que uses los auriculares; la única manera de quitarlo es eliminar completamente las notificaciones de la app. Tampoco me ha gustado nada que la app nos meta no uno, sino dos accesos directos a la tienda, espacio que se podría haber dedicado a un acceso más sencillo al ecualizador, por ejemplo.

Que a Edifier le queda mucho trabajo por delante con el software es evidente cuando te das cuenta que desde la app oficial no puedes actualizar los auriculares; por algún motivo que se me escapa, tienes que descargarte una segunda app dedicada exclusivamente a actualizar el firmware de los productos Edifier. ¿No se podría haber metido dentro de la app principal, quitando uno de los dos accesos a la tienda?

Por último, quiero hacer mención especial al diseño de los NeoBuds Pro. No es que sean muy llamativos, pero me gustan precisamente por eso. Son elegantes pese a estar fabricados sólo en plástico negro y gris, y el estuche de carga no es muy grande, y tiene una pieza gris que creo que es metálica, al menos por el tacto. La luz que indica la carga y la disponibilidad es roja y me recuerda al Coche Fantástico.

En cuanto a ergonomía, la verdad es que son mejorables. No es que sean incómodos, pero notarás que de vez en cuando se salen de su posición y el aislamiento se pierde; lo bueno es que Edifier incluye una gran cantidad de almohadillas, para cada tamaño de oído, y eso ayuda mucho.

Sorprendentes por el precio

Los Edifier NeoBuds Pro cumplen la mayoría de los requisitos que podemos tener. El sonido es de alta calidad, y es el principal motivo por el que los escogería frente a otros modelos. Entre las alternativas con recios similares, estarían los Nothing ear (1), que ofrecen una tecnología y una app superiores, o los Lenovo Smart Wireless que son más completos.

Pero en cuestión de sonido, hay pocas alternativas a este precio, y eso hace de los Edifier NeoBuds Pro unos auriculares inalámbricos muy recomendables, ya disponibles por 99,99 euros en Zococity.es.