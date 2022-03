Nuevo Redmi Note 11 Pro+ 5G, el móvil que recarga al 100% en sólo 15 minutos

Xiaomi ha sorprendido presentando un nuevo añadido a la gama Remi Note 11, con el modelo más puntero hasta ahora en cuestión de características técnicas, incluyendo algunas cosas que sólo vemos en móviles mucho más caros.

Lo único malo que parece tener este modelo es el nombre, que es larguísimo y no muy fácil de recordar: Redmi Note 11 Pro+ 5G. A cambio, tiene características técnicas que no son muy propias de su precio de partida de 399,99 euros. No hace mucho, Xiaomi lanzó en España el Redmi Note 11 y el Redmi Note 11S, pero esos eran modelos de gama media/baja, con precios de partida de 179,99 euros, y la diferencia se nota.

La parte que más destaca es la carga, ya que este es uno de los primeros móviles con carga de 120 W. Eso supone que la batería de 4.500 mAh que tiene se puede recargar al 100% en sólo 15 minutos; es cierto que eso supone que es una batería más pequeña que la de la pasada generación, pero a cambio la podremos recuperar con una carga muy corta. Xiaomi estrenó la carga de 120 W con el Xiaomi 11 T Pro de 649 euros.

Otros aspectos del móvil parecen estar a la altura, con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de refresco de 120 Hz y frecuencia de actualización táctil de 360 Hz, aunque no tenemos lector de huellas bajo la pantalla, sino integrado en el botón de encendido. Al menos, está protegida con Gorilla Glass 5, y el móvil tiene protección IP53 contra agua y polvo.

Para las cámaras, Xiaomi vuelve a confiar en el sensor de 108 MP como cámara principal, con la tecnología 'pixel bining' que convierte 9 píxeles en uno solo para un mayor brillo. Viene acompañada de un gran angular de 120 grados y una macro de 2 MP.

Para el procesador, Xiaomi ha optado por un Dimensity 920 de Mediatek, lo que explica que haya podido contener el precio pese a los avances tecnológicos implementados. Viene con 6 o con 8 GB de RAM, y se puede conseguir con 128 o 256 GB de almacenamiento. Como su nombre indica, este móvil es compatible con redes 5G, además de con WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC. El jack de audio no se pierde, y los altavoces son dobles.

El Redmi Note 11 Pro+ 5G partirá de los 399,99 euros por la versión de 6 GB y 128 GB. La de 8 GB y 128 GB costará 429,99 euros, y la de 8 GB y 256 GB, 449,99 euros.

A este lanzamiento hay que sumar otros dos. Por una parte, el Redmi Note 11S 5G es una versión del Redmi Note 11S presentado en febrero, con la única diferencia del procesador: el Dimensity 810 ofrece acceso a redes 5G. Su precio empieza en los 299,99 euros.

Por otra parte, el Redmi 10 5G lleva por primera vez la conectividad 5G a los Redmi 10, con un procesador Dimensity 700 y doble SIM. La cámara es de 50 MP, con una cámara de profundidad de 2 MP y una pantalla de 6,58 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, y una batería de 5.000 mAh. Estará disponible por 229,99 euros por la versión de 64 GB de almacenamiento, y por 249,99 euros por la versión de 128 GB.