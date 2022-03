El móvil con la carga más rápida hasta ahora acaba de ser presentado: así es el Realme GT Neo 3

Realme ha presentado el primer móvil con carga rápida de 150 W, volviendo al frente de la carrera por recuperar la batería en apenas unos minutos.

Los fabricantes chinos son los principales contendientes de esta carrera; han sido los que más han apostado por aumentar la potencia de la carga, incluso aunque ya sea lo suficientemente alta como para cargar completamente un móvil moderno en algo más de una hora. El siguiente paso será obtener suficiente batería para todo el día en el tiempo que tardamos en ducharnos.

Realme estrenará la tecnología UltraDart con el nuevo modelo de la gama GT, el nuevo Realme GT Neo 3 que ha sido presentado hoy en China. La potencia del cargador alcanza los 150 W, lo que será suficiente para obtener un 50% de carga en apenas 5 minutos, ideal para emergencias.

Con semejante potencia, la gran duda está en la seguridad. Realme intenta calmar estos miedos con el uso de un chip de carga independiente del resto del dispositivo, que se encarga de comprobar constantemente la carga y de desconectar instantánea. El fabricante también presume de certificación TÜV Rheinland para carga segura con las 38 medidas de seguridad implementadas.

No hay que confundir este móvil con el Realme GT Neo 2 que llegó a España hace unos meses; este es el sucesor, y por el momento no tiene fecha de lanzamiento en nuestro país. Se trata del modelo más barato de la gama, aunque, irónicamente, será el primero que tenga UltraDart, y no el modelo más caro, el Realme GT 2 Pro.

Además de la potencia de la carga, el Realme GT Neo 3 destacará por ser de los primeros en usar el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 8100 que trae mejoras de rendimiento y de ahorro de energía. Está basado en un proceso de fabricación de 5 nm, con cuatro núcleos CortexA78 a 2,85 GHz y cuatro núcleos CortexA55 a 2,0 Ghz. Para la pantalla, se usa un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y certificación HDR10+.

El Realme GT Neo 3 también estrena un nuevo proceso de ensamblaje, que la compañía afirma ha servido para hacerlo más fino y con una mejor relación pantalla-cuerpo. Para las cámaras, se ha apostado por el Sony IMX766 de 50 MP como sensor principal, acompañado de un gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP.

Por el momento, no hay datos sobre el lanzamiento del Realme GT Neo 3 en España, pero se espera que llegue "muy pronto", según Realme. En China, costará 1.999 RMB (287 euros aproximadamente).