El 'móvil chollo' del 2021 evoluciona: probamos el nuevo Realme GT 2

El Realme GT 2 se basa en los avances obtenidos en la versión "Pro", pero a cambio el precio ha subido respecto a su antecesor. ¿Sigue mereciendo la pena o ha volado demasiado cerca del sol?

Estoy convencido de que dentro de unos años miraremos atrás y veremos el lanzamiento del Realme GT original como el que lo cambió todo. Personalmente, me enamoré de ese móvil al contar con un hardware puntero con un precio realmente bajo de 449 euros (menos incluso si lo pillabas de promoción); es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, desde la era dorada de OnePlus (irónicamente, 'hermana' de Realme dentro del grupo BBK Electronics).

Es evidente que en Realme sintieron la necesidad de dar el siguiente paso, con un móvil verdaderamente 'premium'. Así nació el Realme GT 2 Pro, un móvil basado en el último procesador Snapdragon y usando materiales exóticos inspirados en el papel. Pero eso nos deja la pregunta, ¿qué pasa con el verdadero sucesor del Realme GT original?

Encuentra las diferencias

Ha pasado algo desapercibido por culpa del anuncio del modelo Pro, pero a partir de hoy el Realme GT 2 está disponible en España , con un precio de partida de 549 euros. Claro, que puede que sea difícil reconocerlo, porque es prácticamente idéntico al modelo Pro en muchos aspectos, empezando por el diseño.

El Realme GT 2 y el GT 2 Pro son tan parecidos, que he tenido verdaderos problemas para distinguirlos, hasta el punto de que he tenido miedo de guardar el modelo equivocado en su caja correspondiente (no ayuda tampoco que la caja sea idéntica exceptuando la palabra "Pro").

A la izquierda, Realme GT 2, a la derecha, Realme GT 2 Pro

Aunque técnicamente el modelo Pro es más grande, con 6,7 pulgadas, el modelo normal es de 6,67 pulgadas, así que es una diferencia prácticamente inapreciable en tamaño. Y en cuestión de diseño, el Realme GT 2 también adopta la parte más llamativa del modelo Pro, sus materiales; la trasera está basada en un biopolímero derivado de pulpa de papel y otros materiales renovables, y no sólo eso, sino que Realme afirma que las emisiones de dióxido de carbono en la fabricación de este componente se han reducido en un 35,5%.

Mucho se ha hablado de la hipocresía de algunas tecnológicas al eliminar el cargador de la caja cuando emiten más contaminantes en otros apartados, y la respuesta de Realme es mantener el cargador (y no uno cualquiera, el de 65 W), pero a cambio, mejorar los materiales usados.

En la mano, el Realme GT 2 ofrece una sensación casi idéntica al modelo Pro. El tacto del biopolímero del panel trasero puede ser algo sorprendente si estás acostumbrado al plástico o al cristal; personalmente, me gusta porque ofrece más agarre, es más difícil que se nos caiga o se nos resbale, y sigue dando una sensación de calidad gracias a los marcos metálicos del chasis, que son visibles en los bordes y ofrecen ese brillo adicional de un móvil 'premium'. Lo bueno es que no siento la necesidad de usar una carcasa, aunque Realme haya incluido una en la caja. Es cuestión de gustos, por supuesto, y puede que el tacto rugoso no sea de tu agrado, así que recomiendo cogerlo en alguna tienda antes de tomar una decisión si no estás seguro de si te va a gustar.

Sólo hay dos elementos que realmente diferencian al Realme GT 2 del modelo Pro. El primero es el peso, este móvil pesa notablemente menos que su 'hermano mayor', y eso lo hace más fácil de usar pese a que el tamaño no varíe mucho. Y segundo, las cámaras: aunque su número sea el mismo, el tamaño y la posición de las lentes no lo es, y esa es realmente la única manera de distinguir ambos modelos sin cogerlos.

Hardware: a medio camino

Donde realmente notaremos que el Realme GT 2 es más barato que el Pro es en el hardware usado. Mientras que el Pro es uno de los primeros móviles en usar el potente Snapdragon 8 Gen 1, para el modelo básico se sigue confiando en el Snapdragon 888 de la pasada generación. Esto puede ser una decepción si buscabas la máxima potencia, ya que eso implica que tendrás que gastar más sí o sí en el modelo Pro.

Sin embargo, no creo que haya muchas diferencias para el usuario medio. Aunque es cierto que el Snapdragon 8 Gen 1 supone un salto de potencia que por primera vez pone a los Android cerca de algunos modelos de iPhone, la realidad es que la inmensa mayoría de usuarios realmente no necesita tanto.

Es algo que se demuestra con el GT 2, que ofrece una experiencia a la altura de lo mejor. Durante un uso diario convencional, abriendo apps variadas y navegando por Internet, realmente no hay diferencia alguna; y he podido jugar a títulos actuales y exigentes sin ningún problema, gracias a que el soporte de este chip es excelente a estas alturas.

Si eso es todo lo que haces, realmente te recomendaría que no gastases más por el Pro. Ahora bien, el Pro estará mejor preparado para el futuro y para las apps y juegos que llegarán próximamente. Pero lo peor es que no hay ningún salto respecto al Realme GT original; usa el mismo chip y la misma cantidad de memoria RAM, así que es comprensible, pero eso no evita sentir algo de decepción al no notar un salto de una generación a la siguiente.

Al menos, el Realme GT 2 no sufre de uno de los problemas del modelo Pro, el calor. Al contar con un procesador menos potente, este diseño es capaz de disipar el calor generado de manera más eficiente; sí, se calienta como se calientan todos los móviles de gama alta que usan este procesador, pero no tanto como el modelo Pro ni de lejos.

Además, en el resto de aspectos técnicos, el Realme GT 2 no supone un gran salto respecto al Realme GT original, y en algunos casos los componentes son los mismos, como la cámara selfie. En otros, hay una mejora pero mínima, como la batería, que ahora es de 5.000 mAh y nos durará un poco más; como hemos comentado antes, la carga rápida sigue siendo de 65 W y una de las más rápidas, cargando el móvil en algo más de media hora, pero seguimos sin tener carga inalámbrica.

La pantalla sigue siendo buena, aunque no tanto como la del Pro. Es AMOLED y con una frecuencia de refresco de 120 Hz, aunque podíamos decir lo mismo de la pantalla del Realme GT original, así que en ese sentido no sorprende mucho.

Afortunadamente, donde el Realme GT 2 se parece más al Pro es en las cámaras. La lente principal usa el mismo sensor de 50 MP y por lo tanto, los resultados son muy superiores a la del Realme GT original, que cojeaba algo en ese aspecto. Las fotos son nítidas y el tratamiento de los colores es apropiado. Lo malo es que perdemos el gran angular de 50 MP del Pro, que se queda en unos 8 MP más propios de un móvil de gama más baja; y lo peor es que perdemos la cámara microscopio, a cambio de un macro de 2 MP que no sirve para nada.

Si lo vas a comprar, cómpralo ya

En un principio, suena bien que el Realme GT 2 sea un Realme GT 2 Pro pero sin el hardware puntero en chips y cámaras; pero cuando lo comparas con el Realme GT original es cuando te das cuenta de que podría, y tal vez debería, haber sido mucho mejor.

El Realme GT es como cuando una banda se estrena con un álbum de éxito y el segundo resulta ser bueno, pero no tanto; es inevitable que aparezcan críticos que crean que la banda ha perdido el norte, aunque su segundo trabajo realmente no sea tan inferior al primero.

Ese es el problema que tiene ahora Realme: el Realme GT era tan bueno que es difícil continuar ese legado sin sufrir las comparativas. Si lo aislamos, el Realme GT 2 es un gran móvil, que ofrece una buena potencia, una cámara principal buena, una pantalla un poco más grande y un diseño muy original con materiales ecológicos. Pero cuesta 549 euros, 100 euros más que el Realme GT original, y cabe preguntarse si todo eso lo justifica la subida; aún más con la versión de 12 GB, que cuesta 599,99 euros.

Personalmente, creo que el Realme GT 2 tendrá mucho éxito en periodos de ofertas, o como móvil alternativo a los grandes para quienes quieran algo original. Y parece que en Realme piensan lo mismo, porque el lanzamiento del Realme GT 2 vendrá de la mano de una gran rebaja.

El Realme GT 2 está disponible a partir de hoy en España, con un precio de 449,99 euros por la versión de 8GB+128 GB, sólo durante los días 15 y 16 de marzo. Es decir, el mismo precio de partida que el Realme GT original, lo que lo hace muchísimo más recomendable. El modelo de 12 GB+256 GB, por su parte, no recibe rebaja y se queda en los 599,99 euros, pero si lo compramos ya obtendremos de regalo un reloj inteligente, el Realme Watch 2 Pro.