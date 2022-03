Por qué este cable de 180 euros representa perfectamente a Apple

Entre las novedades presentadas por Apple esta semana se encuentra un cable Thunderbolt 4 con un coste desorbitado: 179 euros. Aunque pueda parecer que se trata del típico sobrecoste de Apple, en realidad está más que justificado.

Nuevo evento de Apple, nuevas caras largas cuando nos damos cuenta de que no nos podemos costear todos sus productos; al menos no en su configuración más potente. Una de las cosas que Apple no dijo sobre su nuevo ordenador, el Mac Studio, es que su precio supera los 6.600 euros si realmente queremos la potencia que nos prometió en la conferencia, y puede acercarse peligrosamente a los 10.000 dólares con todas las opciones.

Es lo típico de Apple, y el principal motivo por el que no es la que más vende. Sus productos simplemente son demasiado caros, y mucha gente ve muy difícil justificar una inversión semejante cuando hay marcas que ofrecen productos que se parecen, pero mucho más baratos.

Otro producto ha llamado la atención de los críticos en las últimas horas, lo que parece ser un simple cable Thunderbolt 4 con conexiones USB-C de 3 metros que cuesta la friolera de 179 euros; eso es casi 60 euros por metro. En efecto, no se trata de nada especial, sólo un cable para conectar nuestros dispositivos; no tiene ninguna función adicional, aunque Apple presume de un trenzado en negro que se enrolla sin enredarse, nada que no hayamos visto ya en productos que cuestan una décima parte.

Ahora bien, la primera piedra suele ser mía, y sigo manteniendo que sus productos son caros; pero en este caso creo que el precio de este producto no sólo está justificado, sino que nos puede ayudar a comprender por qué Apple toma estas decisiones.

Como bien apuntan en The Verge, si intentamos buscar un cable igual pero más barato, no lo encontraremos. Ninguna de las marcas habituales que ocupan los primeros puestos de ventas ofrecen un cable Thunderbolt 4 de 3 metros de longitud; la mayoría se quedan en los 2 metros, que es suficiente para la inmensa mayoría de los usuarios. Pero, ¿y si realmente necesitas esos tres metros? Apple bien puede ser la única alternativa real que tienes.

Si necesitas 3 metros de Thunderbolt 4 sí o sí, probablemente pagarás gustoso esa cifra. Claro, que la mayoría de la gente no está en esa tesitura, y eso está bien; pero es importante que los que lo necesitan, lo puedan comprar.

La situación con el Mac Studio es idéntica. Si realmente necesitas un ordenador con la potencia del M1 Ultra, con 128 GB de memoria RAM unificada y 8 TB de almacenamiento SSD ultrarápido, esta es la única opción que tienes en este formato tan pequeño para el escritorio. Sí, es un precio elevado, pero si estás en la situación de precisar esas características, es que probablemente te lo puedes costear; si no puedes, es que a lo mejor no lo necesitas. Es un tipo de producto para un uso muy concreto, así que es normal que sea demasiado para el resto de los usuarios. Con el iPhone más caro, el iPhone 13 Pro Max de 1 TB que cuesta 1.839 euros, es lo mismo: casi nadie necesita eso, pero los que lo precisan es por una buena razón y ahora lo pueden comprar.

Por eso, aunque sea fácil mirar este cable de 180 euros y pensar que algo está mal en las cabezas que lo compran y en la propia Apple, es importante comprender que, si Apple lo ofrece, es por una buena razón. Eso no evitará que me siga riendo de que intente vendernos una peana de monitor por 1.000 euros, o un trapo de limpieza por 25 euros, por supuesto.