Un trapo por 25 euros y nuevos AirPods Pro, lo que Apple no contó del evento más raro reciente

El último evento de Apple es uno de los más raros de su historia moderna, con anuncios muy extraños, y eso sin contar con los que se quedaron en el tintero.

Lo cual es incomprensible, porque este tendría que haber sido una de las presentaciones más sencillas para Tim Cook y compañía: sólo tendrían que haber dicho: "aquí tenéis el MacBook Pro que lleváis años pidiendo", e irse. En vez de eso, los 50 minutos de la conferencia, la más corta de la historia reciente de Apple, se hicieron larguísimos, con nuevos productos y servicios que nadie pidió; y aún así, Apple se las arregló para dejar cosas fuera.

Nuevos AirPods Pro

Como por ejemplo, unos nuevos AirPods Pro. Hay que aclarar que suena más importante de lo que realmente es, ya que el nuevo modelo sólo tiene una novedad, pero llama la atención que Apple no haya aprovechado para seguir hablando de uno de sus productos más populares. Tal vez para no quitar protagonismo a los AirPods de 3ª generación.

Los nuevos AirPods Pro son compatibles con MagSafe. Ya está. El estuche de carga ahora tiene imanes, por lo que puede unirse a un cargador MagSafe de manera segura. Probablemente sepas que el estuche ya tenía carga inalámbrica, así que realmente lo único que cambia es que ahora se pegará magnéticamente a un cargador MagSafe. Eso no hará que cargue más rápido ni cambiará en nada su carga. El nuevo modelo sustituye al antiguo, por el mismo precio, 279 euros.

Dado que los AirPods de 3ª generación son compatibles con MagSafe, es evidente que Apple no quería dejar abandonados a los AirPods Pro; pero cabe preguntarse si no hubiera sido mejor esperar a una renovación más completa, teniendo en cuenta que este diseño ya tiene casi dos años encima.

Nuevo paño de limpieza

Pero sin duda alguna, el lanzamiento más extraño de los que Apple ha metido en la tienda online es el nuevo Paño de limpieza. No es un nombre en clave, es realmente un paño, en el color blanco característico de la marca y con el logotipo de Apple en una esquina. Son 25 euros, gracias.

No es una errata, son 25 euros por un trapo de un tamaño por determinar (Apple no lo pone en la página de la tienda). Apple sí que presume de su "material suave y no abrasivo", que deja "impolutas" las pantallas de cualquier dispositivo de Apple.

"Cualquier dispositivo" no es completamente cierto, porque la compañía se ha molestado en crear la lista de compatibilidad más absurda que he visto en todos mis años escribiendo sobre tecnología: absolutamente todos los productos de Apple desde el iPhone 6, el iPod Shuffle de 4ª generación y el iMac Pro del 2017 son compatibles. ¿Tienes un iPhone 5 y quieres limpiarlo? Mala suerte, no es compatible, supongo. ¿Lanzarán adaptadores?

Nuevo Apple Music sólo con Siri

Hablando de complicar las cosas sin necesidad, Apple Music ahora tiene una modalidad, Apple Music Voice, que sólo se puede usar con el asistente personal Siri. No es una broma, aunque confieso que inicialmente pensé que lo era.

¿Cómo funciona eso? Pues consiste en usar el tercer mejor asistente personal del mercado para pedirle que reproduzca la música que queremos, sin poder usar un recuadro de búsqueda o simplemente pulsar en el disco que queremos escuchar como la gente civilizada. Todo, para pagar 5 euros menos al mes (se queda en 4,99 euros al mes); y es que todo el mundo sabe que Apple es la mejor elección para ahorrar hasta el último euro. Con este plan, en cinco meses podrás comprarte el paño de limpieza.

No está claro quién es el público objetivo de este plan. Si tienes problemas de visión y ya usabas Siri para todo, supongo que es una manera de ahorrarte el uso de la pantalla. Por lo demás, parece más un intento de Apple de promocionar Siri que un producto de verdad.

El notch

No podemos terminar el repaso a lo más raro de la presentación sin hablar del notch del MacBook Pro. Filtrado el fin de semana pasado, muchos creíamos que no era posible, pero Apple nos ha vuelto a sorprender. El portátil con muesca para la cámara, y sólo podemos desear que no se convierta en una moda como lo fue el notch del iPhone.

La idea es la misma que en el iPhone, subir el borde superior de la pantalla hasta el borde para conseguir un efecto de 'todo pantalla'. Por supuesto, ya hemos visto muchos portátiles que han conseguido lo mismo, pero ninguno consiguió poner la webcam en un sitio usable. Huawei la metió en una tecla, una idea que parecía muy buena hasta que descubrimos que el resto de participantes de la videollamada podían contar los pelos de nuestra nariz. Asus decidió eliminar las webcams de algunos de sus portátiles, justo meses antes de que una pandemia las hiciese prácticamente obligatorias (ups).

La solución de Apple parece más práctica que todas esas, y viene con una mejora en la calidad de la webcam; además, el notch no molestará tanto en macOS gracias a su diseño, con la barra superior. Por eso no queremos que se adapte en portátiles Windows, donde realmente afectaría al uso habitual.

La mejor explicación del notch del MacBook Pro la leí anoche en Twitter pero se me ha olvidado quién la dijo (¡perdón!): es una cuestión de reconocimiento. El notch hace que la forma del MacBook Pro sea inmediatamente reconocible comparado con otros portátiles, incluso en iconos pequeños. Apple conoce muy bien la importancia de crear un producto reconocible al instante, y puede que este sea un intento de separar los "MacBooks" de los "portátiles".