Samsung estaría bajando la potencia de sus móviles sin decírselo a los usuarios

Samsung se ha metido en una gran polémica por la manera en la que sus algoritmos gestionan el rendimiento de móviles, con pérdidas de rendimiento registradas de hasta el 45% en algunos modelos.

El escándalo empezó cuando usuarios del foro coreano Clen.net descubrieron cambios en el funcionamiento de sus apps, sólo con cambiarles el nombre; en concreto, todo indica que Samsung estaría favoreciendo a las apps de 'benchmarks', usadas para comprobar la potencia de un chip, y perjudicando al resto. Por ejemplo, Geekbench es una de las apps de benchmarks más usadas por usuarios y periodistas para comprobar fácilmente lo potente que puede llegar a ser un móvil, ya que otorga una puntuación que es fácil de comparar con otros.

Los usuarios comprobaron que, si cambiaban el nombre de cualquier app a "Geekbench", el rendimiento mejoraba enormemente. El desarrollador jefe de Geekbench, John Poole, hizo la prueba contraria, cambiando el nombre de Geekbench por el de un juego, Genshin Impact, y comprobó cómo el rendimiento con el Galaxy S22 caía en picado, hasta una puntuación muy pobre y más propia de un móvil de gama baja.

El 'culpable' parece ser el servicio "Game Optimizing Service", o GOS, que viene preinstalado en los móviles Samsung; como su nombre indica, se supone que fue creado para mejorar los videojuegos que se ejecuten en el móvil, pero en realidad afecta a todas las apps instaladas, incluso a la pantalla de inicio de Samsung. En total, se han registrado ya 10.000 aplicaciones afectadas.

En las pruebas de elEconomista.es del Samsung Galaxy S22 Ultra, notamos esa diferencia entre el rendimiento bruto y el rendimiento en apps, especialmente en videojuegos; esto último nos sorprendió mucho, con saltos en mitad de la partida en juegos como Genshin Impact, teniendo en cuenta la colaboración con AMD para el nuevo chip de Samsung. Que haya un servicio que reduce el rendimiento tiene mucho sentido y encajaría con nuestras pruebas.

Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué reducir el rendimiento? Una posible razón es para alargar la vida de la batería y el móvil; es posible que Samsung no haya conseguido buenas cifras de batería, y haya optado por estos algoritmos para evitar que la gastemos en pocas horas. También sospechamos que el calor generado por el chip es demasiado elevado para el sistema de refrigeración integrado, y que si el procesador no está limitado puede provocar molestias a los usuarios.

Hasta ahí todo normal (no es el primero que hace eso), lo realmente polémico es que las apps de benchmarks no se vean afectadas, ya que implica que Samsung está intentando ocultar la verdadera experiencia que ofrece su móvil; los usuarios y la prensa se basan en esas puntuaciones para decidir lo potente que es un móvil, pero en el uso real no tienen acceso a esa potencia.

OnePlus fue acusada de hacer algo parecido, limitando el uso de núcleos del procesador a ciertas apps de benchmarks; en respuesta, la compañía fue bloqueada por Geekbench, aunque no está claro si Samsung sufrirá las mismas consecuencias. Otro caso parecido fue el de Apple, que fue acusada de obsolescencia programada por bajar la potencia de los iPhone con el tiempo; la compañía aseguró que lo hacía sólo para mejorar la vida de la batería.

Ante este último escándalo, Samsung ha publicado una respuesta inicial, por ahora sólo en Corea del Sur, donde explica que GOS viene preinstalado para prevenir calentamiento excesivo. Sin embargo, ha intentado calmar las críticas afirmando que está desarrollando una actualización que permitirá a los usuarios priorizar el rendimiento si así lo desean, aunque no tiene fecha de lanzamiento, sólo "lo antes posible".