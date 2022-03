Pronto podrás pausar y reanudar al grabar tus notas de voz en WhatsApp

WhatsApp ha añadido a la versión beta de su app una nueva función que dará a los usuarios más control sobre las notas de voz al permitirles pausar y reanudar los audios mientras los están grabando.

Para la gran mayoría de personas, WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería por excelencia. Desde su creación en 2009 no ha parado de crecer, y actualmente cuenta con más de 2 mil millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Por esa razón, la compañía está constantemente probando y extendiendo nuevas funciones para mejorar la app. Y es que en los últimos años ha pasado de ser una simple aplicación de mensajería, a albergar videollamadas, compartir documentos y poder enviar notas de voz.

Y es que esta última actualización tiene que ver con esta última función. Según WABetaInfo, WhatsApp ha extendido al programa Google Play Beta, una nueva función que permitirá a los usuarios pausar y reanudar las notas de voz mientras las están grabando.

Seguro que, en más de una ocasión, has tenido que eliminar o enviar una nota de voz incompleta porque en mitad del audio te ha ocurrido algo, se te ha olvidado de que estabas hablando o has pensado bien lo que estabas a punto de decir. Pues con esta actualización ya no tendrás que grabar tres audios seguidos para conseguir el definitivo.

Si en el pasado, ya habían añadido funciones como poder escuchar los audios antes de enviarlos, reproducirlos a velocidades más altas o la reproducción del audio mientras hacemos otras cosas, con esta actualización podemos decir que tenemos el control total de las notas de voz.

Esta función estará disponible en la versión beta de WhatsApp de Android 2.22.6.7., ya que la compañía ya había extendido esta herramienta para las versiones WhatsApp Desktop y la versión WhatsApp para iOS. Pero por el momento los usuarios de Android tendrán que esperar ya que la opción de pausar y reanudar las grabaciones de los audios, está todavía en prueba y en las próximas semanas irá llegando a todos los usuarios.