Lenovo ha conseguido sorprenderme con la nueva Tab P12 Pro, su tablet Android puntera

La nueva Lenovo Tab P12 Pro es una alternativa a las tablets más conocidas que más gente debería conocer.

Normalmente, cuando hablo de nuevos productos no acostumbro a hablar de aspectos que no tienen nada que ver con el usuario final; un ejemplo son las presentaciones a las que acudimos los miembros de la prensa, que suelen ser eventos diseñados para asombrarnos e intentar convencernos de que el nuevo producto, esta vez sí, es el mejor del mundo.

Lo bien que yo me lo pase en una presentación, o lo mucho que me sorprendan a veces las agencias con su creatividad no debería influenciar mi opinión sobre un producto; y el lector debe ser juez sobre esto, pero personalmente, creo que por ahora no lo han conseguido.

Parece que me estoy yendo por las ramas, pero estoy explicando esto porque, por primera vez, voy a contar cómo me fue en la presentación de un producto, la Lenovo Tab P12 Pro. Y prometo que tiene que ver con el producto.

¿Una tablet para el metaverso?

"Vamos a hacer la presentación en el metaverso". Ojalá alguien me hubiese grabado en el momento en el que escuché estas palabras, el vídeo se hubiera hecho viral en redes sociales con mi reacción. Especialmente cuando me contaron que la presentación se iba a hacer dentro de Minecraft, el increíblemente popular videojuego en el que puedes modificar el mundo a tu gusto. Mi escepticismo estaba por las nubes.

Usando Discord para comunicarnos, los periodistas pudimos participar en una presentación en la que se nos explicó el producto, en un mundo creado especialmente para la ocasión. Aunque hubo más de un problema técnico, y más de uno se 'llevó' una silla arrancándola del teatro de presentaciones, el evento resultó ser todo un éxito si las palabras de mis compañeros y compañeras son reales. No se hasta qué punto eso era el "metaverso"; personalmente, se parecía mucho a las 'raids' que hacía con mis amigos virtuales cuando era más joven y tenía amigos. Pero puede que esté siendo demasiado cínico, tal vez porque aún no estoy del todo convencido con el concepto del metaverso.

En fin, ¿qué tiene que ver todo esto con la tablet que he podido probar? Pues el evento me ayudó a comprender que este es uno de los lanzamientos más importantes del año para Lenovo, algo extraño teniendo en cuenta que es eso, una tablet. No es nada especial, ¿o sí?

No esperaba mucho de la Tab P12 Pro, y tal vez por eso, me ha sorprendido muy gratamente, hasta el punto de que considero de que estamos ante una de las mejores tablets del mercado. Y viene de la mano de Lenovo, una marca que está más asociada con portátiles para trabajo.

Buena en casi todo

Esa imagen no es muy certera. Lenovo ofrece una enorme variedad de tablets de todos los tamaños, desde 8 pulgadas a 13 pulgadas; no hace mucho pude probar la Lenovo Yoga Tab 13, por ejemplo, de la que me gustó su versatilidad.

En cambio, de la Tab P12 Pro me gusta todo. Es una tablet fabricada de manera exquisita, que bien podría haber venido de la mano de marcas como Samsung o Apple. Es extremadamente fina, con un grosor de sólo 5,6 pulgadas, y pese a su tamaño de 12 pulgadas, pesa sólo 565 gramos, convirtiéndose en una de las tablets más fáciles de llevar y usar.

Esta excelente calidad de fabricación alcanza aspectos como los bordes de la pantalla, que han sido reducidos pese a que siguen estando presentes. Pero entonces miras el panel, y se te olvida todo.

Esta es una de las mejores pantallas del sector, un panel AMOLED de 12,6 pulgadas con una calibración excelente que se traduce en unos colores vívidos pero realistas. El contraste es perfecto, y esquiva algunos de los errores propios de una OLED, como el 'halo' que se forma en el borde entre objetos luminosos y el negro. Lo único que mejoraría es el brillo, que se queda algo corto para usar la tablet en el exterior. Siguiendo la moda del último año, la pantalla de la Tab P12 Pro también es de 120 Hz, una alta frecuencia de refresco que garantiza una buena experiencia.

La resolución 2K es apropiada para este tamaño de pantalla, y permite mostrar una imagen muy nítida, algo que notaremos incluso en la propia interfaz. Es compatible con HDR10 y Dolby Vision, y reproducir contenido en HDR es una delicia.

La experiencia multimedia es, sin duda, el punto fuerte de esta tablet, ya que también hay que sumar la presencia de nada menos que cuatro altavoces de marca JBL, que cuando se ponen al volumen máximo provocan que nuestra mano "tiemble" por las vibraciones que generan.

Todo esto también supone que es una buena tablet para jugar, especialmente por el tamaño de la pantalla y los 120 Hz. El procesador escogido por Lenovo es el Snapdragon 870, que no es el tope de gama pero ha ofrecido un buen rendimiento en mis pruebas; siempre y cuando no sean juegos muy exigentes, no deberías tener problemas. Y por supuesto, siempre puedes conectar un mando y optar por un servicio en la nube como Xbox Game Pass o Google Stadia.

¿Para trabajo o para ocio?

Tal vez el mayor aspecto negativo de esta tablet es que no sabe muy bien cuáles son sus prioridades. Todo lo que he contado hasta ahora hace de esta Tab P12 Pro una gran tablet para consumir contenido multimedia y videojuegos, pero Lenovo sigue siendo Lenovo, así que también fomenta que la usemos como una tablet para trabajo, ofreciendo una funda con teclado que se vende por separado.

En esa línea, tiene mucho sentido la integración de un lector de huellas dactilares en el botón de encendido, que nos permite desbloquear la tablet de manera rápida y segura. Es algo que me gustaría ver en más tablets, especialmente teniendo en cuenta que Apple ya ofrece lo mismo con Touch ID en sus nuevas iPad Air, Mini y Pro.

Sin embargo, la Lenovo Tab P12 Pro está basada en el sistema operativo Android, así que nunca llegará a a ser lo suficientemente buena para trabajo incluso con ese accesorio. Mientras que no haya novedades importantes en Android, recomendaría mejor optar por un sistema Windows, o un Chromebook si queremos compatibilidad con apps de Android. Todo puede cambiar con el futuro Android 12L, una nueva versión para pantallas grandes que ya está siendo probada en esta tablet de Lenovo y que llegará como actualización.

Curiosamente, debido a este intento de Lenovo de apelar a todo tipo de usuarios, la Lenovo Tab P12 Pro viene con un lápiz táctil en la caja; es una sorpresa agradable para tomar notas y dibujar, y aunque tenga algo de retardo comparado con los mejores que hemos probado, siempre que tengas eso en cuenta es un añadido útil en muchas situaciones. Lenovo también ha implementado una aplicación que nos permite tomar notas en cualquier parte, hacer capturas de pantalla o usarlo como lupa. Un gran detalle es que el lápiz se pega magnéticamente a la parte trasera de la tablet, donde se recargará mientras que no lo usemos y servirá como una especie de "atril" que hace que la tablet no esté completamente pegada a la mesa.

Por lo demás, la experiencia es muy 'stock', sin muchas modificaciones a Android 11; la parte más llamativa aparece cuando deslizamos a la izquierda y nos encontramos una pantalla desde la que podemos acceder a vídeos de YouTube y películas a través de Google Play, reforzando la idea de que esta tablet está más pensada para el ocio.

Eso puede no ser suficiente para ti, y por eso es comprensible que Lenovo haya intentado plantear los usos más profesionales de una tablet calificada como "Pro"; pero a la hora de la verdad, se comporta mejor reproduciendo el último 'blockbuster' que con el teletrabajo.

Ahora bien, ¿lo convierte eso en una tablet para el metaverso? Digamos que esta es una de esas ocasiones en las que el marketing adelanta al producto; lo que puedo decir, como mínimo, es que Minecraft va muy bien.

La Lenovo Tab P12 Pro está ya disponible desde 799 euros.