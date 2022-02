Si el presupuesto no da para más, este móvil puede ser la solución: probamos el Realme 9i

El nuevo Realme 9i es la nueva alternativa del fabricante chino para la gama media, un smartphone que cumple con las expectativas y en algunos aspectos es un paso adelante respecto a la generación anterior.

Para los que trabajamos en el sector tecnológico, a veces es fácil olvidar que los mejores móviles no son los más vendidos. Aunque nos emocionemos por lanzamientos como los Samsung Galaxy S22 o los Google Pixel, el usuario medio busca modelos más baratos; y ahí es donde Realme ha brillado en su corta existencia.

Apenas tres años después de ser fundada, Realme ya está entre las cinco primeras marcas de móviles en España por ventas; y el secreto no está en modelos como el Realme GT, sino en otros más baratos como el Realme 8i.

Así es el Realme 9i

Hoy, Realme ha renovado la que llama su "gama número", dedicada a la gama media, e incluye el sucesor de aquel Realme 8i: el nuevo Realme 9i. Es algo más que una revisión, ya que se han implementado grandes cambios tanto a nivel de diseño como de hardware, lo que lo hace mucho más atractivo si no queremos gastar mucho en un móvil.

A simple vista, el cambio más obvio es que ahora todos los Realme siguen las líneas de diseño de la gama GT, y eso incluye el aspecto del conjunto de cámaras; personalmente, creo que es una mejora sustancial, ya que el móvil parece "menos barato", aunque el material principal sea el mismo: el plástico. Al menos, los dos colores disponibles, negro y azul, son bonitos y tienen un sutil efecto visual a contraluz.

Por lo demás, el Realme 9i mantiene todas las características que podemos esperar de un móvil de gama media actual, incluyendo el conector de audio de 3,5 mm para nuestros auriculares, y una ranura para tarjetas microSD para ampliar la memoria interna, que parte de sólo 64 GB pero que puede alcanzar los 128 GB dependiendo de la versión que compremos.

Eso hace que este móvil sea algo más grueso, pero esa no suele ser una prioridad en este rango de precios, y el plástico hace que no sea demasiado pesado; por lo tanto, tenemos las ventajas del gran tamaño sin las desventajas. Hablando de las primeras, el tamaño de la pantalla es el mismo, 6,6 pulgadas, pero lamentablemente, el resto de sus aspectos técnicos dejan algo que desear.

Dos pasos adelante, uno para atrás

De manera tal vez sorprendente, la pantalla del Realme 9i es algo peor que la del Realme 8i; es tan confuso que me he tenido que asegurar de que la estaba mirando bien, o que los datos técnicos eran los correctos.

Pero lo son. Pese a que algunos elementos no cambian, como la tecnología IPS, la resolución 1080p y el tamaño de 6,6 pulgadas, otros sí lo hacen y a peor. La mayor diferencia es la frecuencia de refresco, que ha bajado a los 90 Hz frente a los 120 Hz del Realme 8i; eso hace que la experiencia no sea tan fluida, aunque si soy sincero, es de esas cosas que no te das cuenta hasta que ves la diferencia en persona.

Si siempre has usado móviles de 60 Hz, notarás que el Realme 9i es más rápido y fluido; pero si vienes del Realme 8i o de otro móvil de 120 Hz, puede que te cueste adaptarte. La compañía no ha aclarado los motivos del cambio, pero sospecho que hay una variedad de razones, como la duración de la batería, o el resto de cambios en el hardware.

Con esto no quiero decir que sea una mala pantalla, ni mucho menos. Es brillante (aunque no tanto como la del 8i), los ángulos de visión son perfectos y no tendremos problemas en disfrutar de vídeos con una buena calidad. Pero es un cambio llamativo si habías probado el modelo anterior de Realme.

Como también lo es el cambio de procesador. Ahora tenemos un Snapdragon 680, y eso viene con buenas y malas noticias bajo el brazo. Por una parte, es un procesador moderno y relativamente rápido, y en ningún caso tendremos problemas para tareas comunes como navegar por Internet o usar todo tipo de apps. Además, es muy eficiente gracias al proceso de fabricación de 6nm, lo que en mi caso se ha traducido en un móvil que se calienta muy poco incluso cuando lo he 'machacado'.

Sin embargo, esta eficiencia viene con una concesión en la potencia bruta; como he dicho, en la inmensa mayoría de los casos no lo he notado, y sólo cuando he puesto juegos exigentes como Genshin Impact realmente he sufrido las limitaciones del procesador. Aún así, pocos móviles vas a encontrar en este rango de precios que ofrezcan buen rendimiento en videojuegos.

Donde realmente he agradecido la diferencia es en la batería, que dura más que en el Realme 8i, pese a que tiene la misma capacidad de 5.000 mAh. Además, otra gran ventaja es que el Realme 9i estrena carga rápida de 33 W, con el cargador incluido en la caja, lo que nos permitirá recuperar toda la batería en una hora y cuarto aproximadamente, lo que no está mal teniendo en cuenta su gran tamaño.

El resto de las características técnicas están a la altura, incluyendo la seguridad (con un lector de huellas integrado en el botón de encendido) y la conectividad; en este aspecto tenemos 4G, lo cual es normal en esta gama, pero Realme ya ha adelantado que su intención es ser de las primeras en adoptar 5G.

Aunque las cámaras parezcan muy diferentes a las del Realme 8i, en realidad son las mismas; lo único que ha cambiado es el aspecto de la zona dedicada a las cámaras, para seguir las líneas de diseño de los nuevos Realme GT. Por lo tanto, son cámaras decentes, pero en ningún caso llamativas. El sensor principal de 50 MP es capaz de tomar buenas fotos, siempre y cuando la iluminación sea buena, pero la cámara macro es un poco inútil y no comprendo por qué se ha elegido eso en vez de un gran angular, que podría haber sido más útil. En la app de cámara se echan en falta algunas de las innovaciones desarrolladas por Realme, como el 'Street Mode' estrenado con el Realme GT Master Edition.

¿Merece la pena comprar el Realme 9i?

El Realme 9i es un móvil con altibajos, con decisiones que pueden parecer algo extrañas, pero que, al menos en algunos casos, están justificadas. Al menos, no estamos simplemente ante una simple revisión en la que lo único que cambia es el número; es un móvil muy diferente del Realme 8i, y eso evidencia lo importante que es este sector para la compañía.

Aunque algunos aspectos son objetivamente peores, como la pantalla, en su conjunto creo que el Realme 9i es un mejor móvil que su antecesor, da mejores sensaciones en la mano y tiene un diseño más moderno. El rendimiento es apropiado y en general, no echarás mucho en falta, a menos que quieras hacer una foto gran angular, claro.

No me cabe duda de que el Realme 9i se venderá como rosquillas, porque ahí es donde está la demanda en España. Con un precio de 229,99 euros por la versión de 4 GB y 64 GB, está en el punto ideal en el que atraerá a muchos compradores; y la versión de 4GB y 128 GB cuesta sólo 249,99 euros, una pequeña diferencia que otras compañías deberían adoptar en sus modelos.