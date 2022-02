El uso de Facebook cae por primera vez en su historia y Meta se hunde en bolsa

Facebook ha publicado los resultados financieros del 2021, con la revelación de una caída en el uso diario que nunca antes se había visto en la red social.

No es que Facebook esté en problemas, al menos no aún. La compañía aún presenta cuantiosos ingresos gracias a su división de anuncios, que fue la principal responsable de los 40.000 millones de dólares en beneficios (35.000 millones de euros); y la red social sigue atrayendo a miles de millones de personas todos los días.

Pero los signos de desgaste empiezan a notarse. Facebook obtuvo unos 1.929 millones de usuarios cada día en el último trimestre del 2021, una caída respecto a los 1.930 millones de usuarios del trimestre anterior. No parece mucho, y no lo es, pero es más importante por lo que representa: es la primera vez en la historia de Facebook que no ha ganado usuarios diarios de un trimestre a otro.

Pese a ser un acontecimiento histórico para la compañía y el sector, no es precisamente una sorpresa. La propia Facebook sabe que tiene problemas para atraer al público más joven, y que su base de usuarios está envejeciendo cada día; competidores como TikTok están robándole usuarios que no quieren estar en el mismo espacio que sus padres y abuelos. Además, no está del todo claro hasta qué punto la marca Facebook se ha vuelto demasiado tóxica por los escándalos de privacidad que ha protagonizado en los últimos años.

Esa toxicidad fue uno de los motivos por los que la compañía se cambió el nombre a Meta, además de para representar su apuesta por el metaverso; sin embargo, esa puede no ser la salvación que Zuckerberg esperaba, especialmente si su mala fama le sigue en este nuevo camino.

Por lo pronto, la división Reality Labs, dedicada al desarrollo e investigación en realidad virtual, realidad aumentada y metaverso, ha perdido nada menos que 10.200 millones de dólares el año pasado, y sólo ha obtenido ingresos de 2.300 millones por la venta de dispositivos Oculus Quest. Pese a esto, Zuckerberg ha prometido seguir avanzando en esta dirección, con el lanzamiento de un nuevo dispositivo este 2022 que tendrá un precio más alto y por lo tanto, menos atractivo para el usuario medio: pero también más capaz de demostrar las posibilidades del metaverso en el que los usuarios podrán pagar con criptomonedas por objetos virtuales como camisetas para su avatar, como los que ya tiene Instagram.

Una apuesta arriesgada que ha recibido respuesta: las acciones de Meta han caído en picado, un 20%, haciendo que la compañía pierda 200.000 millones de dólares de una tacada y despertando dudas sobre el plan de Zuckerberg. En el after hours, ha seguido desplomándose un 23%, a la espera de que vuelva a abrir el mercado.