El metaverso de Zuckerberg llega a Instagram con nuevos avatares 3D

Meta ha anunciado que su nueva generación de avatares 3D llegará a algunas de sus apps, dando un paso importante hacia la implementación del metaverso en todos sus servicios.

Estos avatares serán una de las maneras en la que los usuarios podrán identificarse a si mismos en el metaverso. Aunque en el futuro tendremos la opción de usar una foto (o incluso un modelo 3D realista de nuestro cuerpo), también tendremos muchas opciones para personalizar nuestro aspecto. Para ello, podremos usar un avatar creado a nuestra imagen (o como queramos aparentar), para el que podremos comprar ropa y accesorios.

Estos avatares fueron introducidos el año pasado en los dispositivos de realidad virtual de Oculus, y ahora Meta ha anunciado que llegarán a las apps de Instagram, Messenger y Facebook. Como consecuencia, los avatares de esos servicios y los de Meta Quest 2 (el dispositivo de realidad virtual) se unificarán y se sincronizarán.

Lo interesante es que el mismo avatar será usado en todas las apps y servicios de Meta (anteriormente conocida como Facebook), y por lo tanto, podremos tener la misma imagen y aspecto sin importar donde estemos. Para la compañía, este es otro paso más para unificar todas sus plataformas en una sola, un metaverso que aúne todas sus funciones. Sin embargo, llama la atención que estos avatares no están disponibles en todas sus apps, y por ejemplo, WhatsApp no permitirá usarlos; tal vez porque Meta no quiere una polémica como las que sucedieron con la implementación de servicios de Facebook.

Updating and unifying @meta's Avatars across Facebook, Instagram, Messenger, and Quest. We've got even more options to customize your avatar the way you want. Also dropping some limited time NFL shirts for Super Bowl LVI (wishing one of them was a 49ers shirt, next year!) pic.twitter.com/dNu30XuOfO