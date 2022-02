El plan de Intel para salvar a los jugadores: planea "millones" de tarjetas gráficas cada año

El 2022 traerá a un nuevo competidor en el sector de las tarjetas gráficas gaming, Intel. El fabricante, que normalmente asociamos con sus CPUs, estrenará la plataforma Arc.

Intel puede convertirse en la última esperanza de unos consumidores quemados por los acontecimientos de los últimos años. El crecimiento de las criptomonedas basadas en minería ha hecho casi imposible obtener una nueva tarjeta gráfica a su PVP, y si encuentras una, lo más probable es que tengas que pagar el triple como mínimo.

Aunque las dos dominadoras del sector, Nvidia y AMD, han lanzado nuevos modelos, en realidad estos lanzamientos han afectado poco al usuario común. Intel puede cambiar esta situación, dándole a unos consumidores desesperados por comprar tarjetas gráficas, exactamente lo que quieren.

Esa es la intención declarada de Raja Koduri, máximo responsable de la nueva apuesta de Intel por las GPUs. Después de un lanzamiento inicial en portátiles el año pasado, se espera que este 2022 lleguen las primeras tarjetas de Intel; y según Koduri, la compañía quiere llevar millones de estas tarjetas a las manos de los jugadores cada año.

I am with you, @pcgamer. This is a huge issue for PC gamers and the industry at large. @IntelGraphics is working hard to find a path towards the mission - getting millions of Arc GPUs into the hands of PC gamers every year https://t.co/bknQOvUMti