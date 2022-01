YouTube presenta su plan contra Twitch: prioridad a los creadores y soporte de NFTs

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, ha publicado una carta abierta en la que presenta sus nuevas prioridades para el 2022, el año que podría cambiar el panorama del mundo del streaming.

YouTube se encuentra en situación curiosa. Por una parte, no deja de crecer, pero por otra, rivales como Twitch están atrayendo nuevas audiencias. Es evidente que hacían falta algunos cambios, y la semana pasada se adelantaron con el fin de los YouTube Originals, grandes producciones con las que quería quitar público a Netflix.

Hoy, YouTube ha confirmado que se centrará en los creadores, en lo que define como una "actualización de nuestras prioridades para 2022". La carta empieza prometiendo un compromiso para desarrollar el ecosistema de creadores de YouTube, que genera un impacto global en la economía.

Según sus datos, la cantidad de canales que gana más de 10.000 dólares al año aumentó en un 40% respecto al año pasado, demostrando el crecimiento durante la pandemia; en 2020, el ecosistema creativo de YouTube generó más de 800.000 empleos, 142.000 de estos en la Unión Europea.

Para fomentar este crecimiento, YouTube ha creado nuevas maneras de generar ingresos aparte de la publicidad, que en el pasado ha sido una de las grandes fuentes de problemas para algunos creadores. Ahora existen 10 maneras en las que es posible ganar dinero con YouTube, incluyendo el Super Chat y las Membresías de canal para los 'streamers' que emiten en directo, y que el año pasado se compraron o renovaron más de 110 millones de veces.

De cara al futuro, todo indica que YouTube dará soporte a los NFT (tokens no fungibles), que han protagonizado muchas discusiones entre los creadores de contenido en los últimos meses; ante las voces contrarias a esta tecnología, Wojcicki afirma que presentan "oportunidades para profundizar las conexiones entre creadores y fans", y deja caer que permitirá que los creadores aprovechen los NFT, aunque no ha aclarado cómo. Es de esperar que esa se convierta en la próxima gran polémica de YouTube, con una comunidad de creadores dividida.

Aunque YouTube no ha dado más detalles sobre los NFT, sí que ha adelantado que se centrará en ciertas áreas de la experiencia del servicio, empezando por los Shorts, la plataforma de vídeos cortos alternativa a TikTok que será expandida con nuevas maneras de remezclar el contenido que ya está publicado en Youtube. Los creadores podrán ganar dinero con el Fondo de Shorts, sin necesidad de formar parte del programa de Partners que normalmente es necesario para monetizar el canal.

Los videojuegos son una de las principales razones por las que la gente ve YouTube, y la compañía ha atraído a creadores como Ludwig. Ahora promete mejorar la experiencia de streaming en vivo, mejorando su visibilidad y aumentar las funciones de chats, y será posible crear Shorts de videojuegos. Por último, por fin se podrán regalar Membresías a otros usuarios.

Susan Wojcicki también ha querido defender la criticada decisión de quitar el contador de "no me gusta", repitiendo el argumento de que mucha gente pulsaba en el botón por razones "que no tienen nada que ver con los vídeos". Afirma que los ataques han disminuido al quitar el contador, y que el botón aún se puede usar para definir mejor nuestras recomendaciones.