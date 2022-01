Microsoft compra a Activision Blizzard en la mayor adquisición de la historia de los videojuegos

Activison Blizzard, propietaria de algunas de las franquicias más populares del sector como Call of Duty, World of Warcraft, y Candy Crush, formará parte de la división Microsoft Gaming.

Aunque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, Wall Street Journal adelanta que tendría un valor de 68.700 millones de dólares (60.400 millones de euros); de esta forma, se convertiría en la operación más grande del sector. Aunque no hace falta irse muy lejos para encontrar la segunda posición, la adquisición de Zynga de parte de Take-Two Interactive por 12.700 millones de dólares anunciada el pasado 10 de enero.

El anuncio llega por sorpresa, tanto por la magnitud del acuerdo como por la situación actual de Activision, que se encuentra en medio de una gran polémica por su cultura de empresa y multitud de alegaciones de abuso sexual y discriminación en el trabajo, que culminaron con una denuncia del gobierno californiano. Pese a afirmar inicialmente que estas denuncias eran falsas, pronto su CEO, Bobby Kotick, también se vio inmerso en la polémica con la publicación de testimonios y correos que lo implicaban en esta cultura tóxica.

Desde entonces, Kotick lleva meses prometiendo cambios en la empresa, tanto a los accionistas como a los empleados, pero decenas de despidos y una mayor inversión en recursos humanos no ha ayudado a cambiar la percepción de la empresa, y la gran duda era por qué Kotick no dimitía (o era obligado por la junta de accionistas).

Ahora, todo indica que Kotick ha mantenido el puesto hasta ahora para cerrar la operación con Microsoft; uno de los primeros anuncios que Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha realizado es que una vez que se complete el acuerdo, Activision Blizzard pasará a depender directamente de él. Sin embargo, eso no implica necesariamente que Kotick vaya a salir de Activision, especialmente por las cláusulas que aún serán válidas bajo Microsoft.

En una referencia clara a los problemas de Activision Blizzard, Spencer también ha aprovechado para reafirmar su compromiso por "la inclusión en todos los aspectos de los videojuegos, tanto para empleados como para jugadores", y ha prometido extender la cultura de "inclusión proactiva" de Microsoft a los equipos de Activision Blizzard.

No está claro qué supondrá esta operación para los competidores de Xbox; pero con pasadas adquisiciones como la de Bethesda, Microsoft ha querido mantener la exclusividad de los juegos siempre que sea posible. Por lo tanto, es probable que entregas de sagas como Call of Duty no lleguen a consolas PlayStation ni Nintendo.

Activision Blizzard ya era uno de los gigantes de la industria, siendo el tercer mayor distribuidor de videojuegos del mundo. Es la propietaria de multitud de estudios y franquicias, y lanza juegos para todas las plataformas.

Por el momento, el gran cambio que notarán los jugadores es que los juegos de Activision Blizzard formarán parte del servicio Xbox Game Pass, que permite disfrutar de juegos en la consola, el PC o el móvil sin necesidad de comprarlos, sólo con una suscripción mensual.