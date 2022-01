El primer móvil plegable de Honor es oficial: así es el Magic V

El Honor Magic V representa el primer paso de la compañía, ahora independiente de Huawei, en el creciente sector de los móviles plegables.

Puede que el plegable de Apple aún esté en la cuerda floja, pero el resto de fabricantes parecen más entusiastas en ser los primeros en adoptar esta tecnología. Concretamente, en las últimas semanas hemos visto un impulso proveniente de China, con modelos como el Oppo Find N.

Ahora le toca el turno a Honor para presentar su primer móvil plegable. Y no, en esta ocasión no estamos simplemente ante un Huawei cambiado de nombre, y el nuevo Honor Magic V no se parece al Huawei P50 Pocket que fue presentado a finales de diciembre. En vez de ser un teléfono de tipo 'concha', el Magic V es un móvil que se hace más grande cuando lo abrimos, gracias a una pantalla flexible interior.

El Magic V coge su nombre de la forma de "V" del móvil cuando lo abrimos; dando importancia a un aspecto fundamental de los plegables, el diseño de bisagra que minimiza la formación del temido "pliegue" en el centro de la pantalla. Pero también representa la nueva entrada de la gama Magic, que siempre fue la más innovadora y llamativa de Honor cuando formaba parte de Huawei. El nuevo modelo también será lanzado con la nueva versión de la interfaz de Honor, Magic UI 6.0, y por lo tanto supone un salto generacional de todos los dispositivos de la compañía, hasta el punto de que afirma que esta nueva versión cumple los objetivos de futuro que se puso en el 2016.

Magic UI estará basado en el motor de Inteligencia Artificial, Magic Live, que ha sido mejorado con comprensión de lenguaje natural, toma de decisiones y aprendizaje automático. Se encargará de mejorar las aplicaciones que se ejecutan en Magic UI, independientemente del sistema operativo; es decir, funciona tanto en Android como en Windows y en Lite OS, y en el futuro soportará más sistemas, no sólo para aprovechar mejor la memoria disponible y gestionar las apps, sino también para mejorar la experiencia del usuario. Honor alega que en el futuro, los sistemas operativos deben ser más personalizados, pero aún así afirma que la experiencia será similar entre todos los dispositivos. Este es un camino "diferente" respecto a otras marcas, según la compañía.

Como demostración de las posibilidades de Magic UI 6.0, Honor mostró cómo es capaz de aprender de nuestros hábitos, mostrando notificaciones relacionadas con nuestras vidas. Por ejemplo, es capaz de avisarnos de que tenemos que embarcar nuestro avión con una antelación diferente para cada persona, ya que hay quienes prefieren llegar lo antes posible, y quienes tienen una agenda apretada; para estas últimas, la precisión de la notificación está en los segundos y no en los minutos como suele ser habitual. Cuando nuestra localización es una estación de metro, también es capaz de saber si vamos a usarlo o si simplemente estamos pasando cerca. El nuevo sistema estará disponible para los dispositivos actuales a lo largo del 2022, empezando por el Honor Magic 3 lanzado el año pasado.

También será el sistema usado por el Honor Magic V, el primer plegable de la compañía. Ha sido creado en respuesta a estudios que afirman que los usuarios usan el móvil plegado el 50% del tiempo; por lo tanto, requieren de una pantalla exterior más grande y que ofrezca una mejor experiencia.

En respuesta, el Honor Magic V usa una pantalla externa de relación 21:9 clásica, con resolución 2560 x 1080 y frecuencia de refresco de 120 Hz, haciéndola comparable con la de un smartphone premium convencional actual; la idea es que podamos usarlo como un móvil normal, sin necesidad de abrirlo. Sin embargo, es algo más alto que el Oppo Find N, aunque Honor afirma que su elección es más apropiada para el uso habitual de los usuarios al acercarse más al número áureo. Además, los bordes son más finos que los del Galaxy Z Fold 3, con un mínimo de 2,3 mm.

Honor también ha respondido a los temores de los usuarios de que los plegables son demasiado frágiles; en la demostración, el móvil soportó caídas desde gran altura sin dejar de funcionar gracias nuevo cristal.

Por supuesto, la idea de un móvil plegable es obtener una mayor pantalla cuando lo abrimos. En el Honor Magic V, es de 7,9 pulgadas, con una frecuencia de refresco de 90 Hz y una resolución de 2272 x 1984 píxeles. Según Honor, cuando está abierto estas características lo hacen más parecido un iPad Mini, y cuando lo ponemos en horizontal es mejor para ver películas y otro contenido multimedia.

La pantalla interior tiene una nano-película que añade resistencia al agua y al polvo, y también reduce los reflejos, haciendo la imagen más clara. Además, el panel plegable en sí es un 15% más brillante y un 25% más nítido respecto a generaciones anteriores. Para una mejor experiencia, el Honor Magic V es el primer plegable con una tasa de refresco táctil de 1920 Hz, tanto en la pantalla interior como en la exterior. Para la cuestión de la bisagra, Honor afirma haber conseguido otro récord, con un grosor de sólo 14,3 mm convirtiéndose en el plegable más fino del mercado. Cuando está abierto, el móvil tiene un grosor de sólo 6,7 mm.

El móvil está fabricado en materiales de grado aeroespacial, con fibra de carbono y una aleación de titanio para la bisagra, que se encarga de que la pantalla se doble cuando la cerramos para evitar la formación de los bultos habituales en los primeros plegables. Soporta hasta 200.000 ciclos, por lo que podemos abrirlo y cerrarlo 50 veces durante 10 años; también se han equilibrado ambos lados para que sea más fácil cogerlo. En el borde, un lector de huellas dactilares par desbloquear el dispositivo.

El Honor Magic V usa un sistema de tres cámaras, y la trasera usa un cristal curvo 3D que encaja visualmente con el diseño del conjunto de cámaras. El móvil estará disponible en tres colores, empezando con "space silver" (plateado espacial), muy llamativo, un negro clásico y elegante, y un naranja de piel para un acabado más premium.

En el interior, Honor usará el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 anunciado hace poco, con mejoras de rendimiento en todos los aspectos, incluida CPU (+20%) y GPU (+30%). Eso, en conjunción con Magic UI 6.0, hace que Honor presuma de un gran rendimiento, mostrando cifras que superan a la competencia, aunque será interesante ver cómo este procesador se adapta a un plegable. Sobre esto, Honor promete temperaturas que no superan los 40 grados, incluso jugando a los últimos títulos. Soporta carga rápida de 66 W para cargar hasta el 50% en 15 minutos.

Sobre los tres sensores traseros, la cámara principal es de 50 MP, la secundaria es un gran angular de 50 MP, apoyadas por un sensor láser. Tanto la pantalla interior como la exterior tienen cada una, una cámara selfie de 42 MP con agujero en la pantalla.