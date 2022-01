Por qué Apple aún no ha anunciado su iPhone plegable como el resto

Todo indica que el 2022 será el año del móvil plegable, con una multitud de lanzamientos de marcas como Samsung, Huawei, Google, Honor y Oppo; pero mientras tanto, no se espera nada semejante de Apple.

Es extremadamente improbable que Apple lance un móvil plegable este 2022; de hecho, las fechas que se manejan son más cercanas al 2024. Por lo tanto, Apple corre el riesgo de ser de las últimas en adoptar la nueva moda del sector, aunque no sería la primera vez; recordemos que los iPhone aún usan el 'notch' en vez del agujero en la pantalla para la cámara frontal como la inmensa mayoría de fabricantes, algo que posiblemente cambiará con el iPhone 14.

Eso no significa que la compañía de la manzana no esté experimentando con la tecnología de pantallas plegables; según la última filtración de DylanDKT, Apple ya está en el proceso de testeo de varios prototipos de iPhone plegables, con diferentes conceptos. Sin embargo, Tim Cook aún no se ha decidido por uno o por otro, e incluso podría tener serias dudas sobre si realmente es necesario que Apple adopte esta tecnología.

Ahora mismo hay dos implementaciones diferentes de móviles plegables. Tenemos los móviles de tamaño convencional que, cuando los abrimos, se convierten en pequeñas tablets; en el caso de Apple, sería un iPhone que se convierte en un iPad, al estilo del Samsung Galaxy Z Fold 3 y el nuevo Oppo Find N. La otra opción es crear un móvil convencional que se cierra para ocupar menos espacio en el bolsillo; es el camino marcado por el exitoso Galaxy Z Flip 3 y que Huawei ha adaptado con su P50 Pocket.

Según la filtración, Apple no estaría contenta con los compromisos necesarios con la tecnología actual de pantallas plegables; no quieren lanzar un iPhone que suponga una "regresión" respecto a los modelos actuales por estos compromisos.

Cook tendría serias dudas sobre el futuro del mercado; el miedo es que cuando Apple lance su plegable en el 2023 o 2024, el sector ya los haya abandonado, ya sea porque no se hayan vendido o porque se hayan vuelto obsoletos.

Por todo esto, la política de Apple en estos momentos es la de esperar a ver qué ocurre, y mientras tanto continuar el desarrollo de puertas para adentro. Puede que eso suponga llegar tarde, pero seguramente en Apple están confiados en que sus usuarios no darán el salto a Android sólo por esta tecnología.