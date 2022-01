El as en la manga de los AirPods Pro 2 que harían que disfrutes de tu música como nunca

Apple está desarrollando una nueva generación de sus auriculares inalámbricos AirPods Pro, con la ventaja de contar con sonido sin pérdida, algo difícil por las limitaciones de la conexión Bluetooth.

La mayoría de los auriculares inalámbricos del mercado no son capaces de ofrecer sonido 'lossless' ('sin pérdida'), ni nada que se acerque; en casi todos los casos, es necesario usar códecs con compresión que reducen la calidad. El 'cuello de botella' es bien conocido: la conexión Bluetooth no ofrece el suficiente ancho de banda; esa es la razón por la que, por ejemplo, incluso si tienes una suscripción a Apple Music no podrás escuchar música en alta definición con tus AirPods.

Apple quiere cambiar eso con la siguiente generación de los AirPods Pro. Según adelanta el analista Ming-Chi Kuo, la compañía está trabajando en un nuevo estándar que le permitirá ofrecer sonido sin pérdida en los auriculares inalámbricos; en concreto, soportarían el formato ALAC (Apple Lossless) usado en Apple Music, que hasta ahora sólo se puede disfrutar en auriculares con cable.

Apple no es la primera que ha planteado algo semejante, aunque sí que puede ser la primera en ofrecer un producto comercial con sonido sin pérdida. El pasado septiembre, Qualcomm anunció la tecnología aptX Lossless para auriculares inalámbricos, pero aún no se ha anunciado ningún dispositivo que la use; serían capaces de reproducir sonido a 44.1 Hz y un 'bitrate' de 1.411 kbps. Por comparar, los auriculares inalámbricos con el sonido más fiel que hemos probado son los Technics AZ60, que gracias al códec LDAC permiten tasas de 990 kbps con 96 Khz y 24 bits.

Por lo tanto, para sorprendernos la solución de Apple debería superar los 1.000 kbps con creces, pero por el momento, no hay detalles técnicos. Lo que sí ha adelantado Kuo es que el estuche de carga de los nuevos AirPods Pro 2 podrá emitir un sonido para ayudarnos a encontrarlo, y que el diseño cambiará. Pese a tener un lanzamiento previsto para el último trimestre del 2022, se espera que estas novedades consigan que Apple venda hasta 20 millones de unidades este año.