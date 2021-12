El calefactor inteligente para pasar el invierno: probamos el Smartmi Convector Heater 1S

Smartmi, la marca de hogar inteligente de Xiaomi, lanzó un nuevo producto en España, justo a tiempo para la llegada del frío: es un radiador inteligente capaz de funcionar por sí solo.

Smartmi llegó a España este mismo 2021, como parte de una colaboración con la española SPC, que se encarga de la distribución de unos productos que, hasta ahora, estaban disponibles sólo de importación desde China.

Ha sido una de las grandes noticias del año para los amantes de la domótica y el hogar inteligente, ya que sus dispositivos, como el purificador de aire Smartmi P1, cumplen funciones básicas con funciones avanzadas que se conectan con nuestras plataformas.

Un radiador inteligente

Después del lanzamiento inicial, Smartmi volvió a sorprender, presentando nuevos dispositivos coincidiendo con la llegada del otoño: un radiador y un ventilador calefactor; el que hemos podido probar es el primero, el Convector Heater 1S, que por 139,90 euros se presenta como una alternativa para mejorar la habitabilidad de nuestro hogar incluso en bajas temperaturas.

A simple vista, parece que estamos ante un radiador convencional, con un diseño moderno pero simple al mismo tiempo; digamos que si ya has visto un radiador, los has visto todos, así que aquí hay poco que comentar.

Aun así, Smartmi ha conseguido un dispositivo elegante que encajará con la decoración de nuestro salón o habitación sin muchos problemas; está construido completamente en blanco con detalles en gris, como las asas y las patas, con el logotipo en pequeño en el lateral como único punto que atrae nuestra mirada. Es relativamente compacto, con sólo 69,4 cm de ancho, pero aún así es importante encontrarle sitio.

Este es uno de esos dispositivos de los que te olvidas una vez que los instalas; hablando de eso, la instalación es sumamente sencilla y sólo requiere atornillar los cuatro tornillos de las patas y enchufar el dispositivo.

A partir de entonces, podemos usarlo como cualquier otro radiador; si no queremos las funciones inteligentes, no tenemos por qué usarlas. El dispositivo tiene su propia pantalla táctil integrada; para usarla, sólo tenemos que encender el radiador desde el interruptor maestro en la parte inferior, y luego encender la pantalla pulsando el botón que aparecerá.

Desde la pantalla podemos configurar la temperatura a la que queremos que salga el aire caliente; tenemos un rango de entre 16 y 28 °C, lo cual es suficiente para la inmensa mayoría de situaciones. A menos que vivas en un sitio con climas extremos, o que tengas necesidades especiales en cuestión de temperatura, este radiador debería tener la potencia suficiente, siempre y cuando mantengas las buenas prácticas como cerrar ventanas y puertas. En mi caso, mi salón es particularmente grande, pero ha sido capaz de calentarlo después de unos minutos teniendo todo eso en cuenta.

Desde la pantalla también podemos poner un temporizador, que funciona en horas; así que, por ejemplo, podemos dejarlo encendido sólo durante una hora para calentar la estancia y se apagará solo. Por último, la pantalla también muestra información útil, gracias a los sensores de temperatura y humedad integrados que son muy útiles para saber con certeza cómo es el ambiente de nuestra casa.

También es un radiador seguro, gracias a varias tecnologías integradas como el sensor de sobrecalentamiento; además, es capaz de detectar si hemos puesto algo encima (como una prenda o una sábana) por error y desactivarse automáticamente para evitar posibles incendios. También tiene protección ante caídas, que corta el suministro eléctrico automáticamente, aunque la estabilidad de las patas es suficiente como para que eso no resulte un problema, a menos que lo movamos mucho. Por último, tiene protección infantil, para evitar que puedan tocar la pantalla y variar la configuración.

Un detalle que no todo el mundo usará pero que puede resultar muy útil es la protección IPX4 ante salpicaduras; algo posible gracias al diseño de las placas de dispersión de calor, alejadas de la fuente de alimentación. Eso significa que podemos poner el calefactor en el baño.

Conectado con nuestro móvil y asistente

Pero todo eso ya lo tienen otros radiadores del mercado. El verdadero motivo por el que querrías comprar el Smartmi Convector Heater 1S está en sus funciones inteligentes y su conectividad. Este dispositivo pertenece a la plataforma Mi Home de Xiaomi, y como tal, se puede asociar con la app móvil para controlarlo a distancia y obtener más funcionalidades.

Para ello, este radiador tiene conexión Bluetooth y WiFi, que usa primero para conectar con el móvil, y luego con la red de nuestra casa. Desde la app Mi Home (también conocida como Xiaomi Home en plataformas como la App Store), podremos encontrarlo y asociarlo con nuestra cuenta; desde entonces, la primera ventaja es que podremos activar el radiador a distancia, encendiéndolo y apagándolo según nos convenga. Es algo especialmente útil para calentar la habitación antes de llegar.

Desde la app también tenemos acceso a más funciones que no estaban disponibles en la pantalla táctil, empezando por una de mis preferidas, el control de temperatura. Como he comentado antes, el radiador sabe la temperatura que hace; por eso, podemos hacer que se active automáticamente si llega a una temperatura concreta, para evitar que esta caiga de los niveles que consideramos cómodos. Sin embargo, en mi caso esa función estaba activada por defecto y no lo sabía, así que me extrañó cuando el radiador se encendió por si solo; es algo a tener en cuenta cuando asociemos el dispositivo con el móvil.

Desde la app no sólo podemos poner un temporizador, sino también programar el encendido y el apagado de manera precisa, en las horas que realmente lo queramos. Por último, la app nos ofrece una cierta personalización, permitiéndonos variar el brillo de la pantalla o los sonidos cuando pulsamos botones.

A diferencia de otros dispositivos de la plataforma Mi Home, este no puede ser controlado por la voz usando Google Assistant o Alexa, ya que no aparece aún en la lista de dispositivos compatibles en la app.

Fácil de usar

El Smartmi Convector Heater 1S es un buen calefactor para el hogar, con las características que podemos esperar de los mejores modelos como protección contra caídas, sobrecalentamiento y salpicaduras; pero además, cuenta con varios 'extras', accesibles desde la app de Mi Home que son los que realmente nos permitirán aprovecharlo completamente.

Es un buen lanzamiento de parte de Smartmi, que en muy poco tiempo se ha convertido en una alternativa a tener en cuenta para el hogar inteligente. Este calefactor ya está disponible en España por 139,90 euros, a través de la tienda oficial de Smartmi.