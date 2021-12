Los nuevos OnePlus Buds Z2 llegan a España: probamos los nuevos auriculares que cuestan sólo 99 euros

El mercado de los auriculares inalámbricos es el más competitivo de los últimos años, con lanzamientos prácticamente todos los meses; ahora es OnePlus la que vuelve a golpear con los OnePlus Buds Z2.

Puede parecer un lanzamiento sorprendente, teniendo en cuenta que no hace mucho la compañía lanzó los OnePlus Buds Pro, unos excelentes auriculares y de los más recomendables que he probado. En comparación, los OnePlus Buds Z2 ocupan un hueco más bajo en el mercado, al costar 50 euros menos, quedándose en 99 euros.

Un momento, esa cifra me suena. No creo que sea casualidad que ese sea exactamente el mismo precio que los Nothing ear (1), los auriculares que más han dado que hablar en este 2021. Eso, junto con las características técnicas, me hace pensar que OnePlus quiere competir directamente con su exCEO, Carl Pei.

Repletos de funciones pese a su precio

La filosofía de los OnePlus Buds Z2 es similar: son unos auriculares inalámbricos que priorizan la tecnología integrada, con un precio lo suficientemente bajo como para entrar en las quinielas de muchos usuarios.

La función estrella es la cancelación activa de ruido, que ya habíamos visto en los modelos Pro; en este caso, OnePlus afirma que es capaz de tapar ruidos de hasta 40 decibelios. En realidad, eso es así con el modo 'extremo', y el modo convencional está diseñado para ruidos de 20 db. Con todo, es una gran promesa.

Por tener una referencia, 20 decibelios es el equivalente al ruido que hay en una biblioteca, mientras que 40 decibelios corresponden a una conversación normal o a una oficina. Teniendo eso en cuenta, he podido comprobar que los Buds Z2 son capaces de tapar la mayoría de pequeños ruidos que nos pueden distraer mientras estamos estudiando, trabajando o haciendo ejercicio.

El modo 'extremo' ha podido tapar ruidos como el de los teclados, y algunos golpes ligeros, pero en mis pruebas, he podido comprender lo que otra persona me estaba diciendo sin problemas; por su parte, el modo normal sólo elimina los ruidos más sutiles, los que tal vez nos molestan más si queremos concentrarnos.

Es una funcionalidad que se agradece y que a estas alturas, es poco menos que imprescindible, incluso en modelos baratos como este. También tenemos un modo de transparencia, que usa los micrófonos integrados para ampliar el sonido de nuestro entorno; muy útil para escuchar anuncios en estaciones o lo que nos están diciendo.

Los OnePlus Buds Z2 usan unos 'drivers' de 11 mm, los mismos usados en los OnePlus Buds Pro; sin embargo, ya sea por cuestión de producción, o por otros aspectos como los chips usados, la calidad de sonido no es tan buena (algo que, sinceramente, veía difícil teniendo en cuenta que los Buds Pro son de los que mejor suenan).

La prioridad de OnePlus ha sido potenciar los graves, y en ese sentido ha cumplido; las baterías y el bombo tienen mucho impacto en la música heavy metal que he escuchado, y las reverberaciones han obtenido un efecto muy llamativo en música clásica y viendo películas. Sin embargo, los agudos podrían haber sido mejor tratados, ya que sufren del efecto 'metálico' que probablemente habrás escuchado alguna vez.

La experiencia no ha sido mala, sólo la que esperaba de unos auriculares a este precio. Al igual que ocurrió con los Nothing ear (1), se nota que la calidad de sonido no ha sido la prioridad absoluta, y estos Buds Z2 simplemente cumplen en el apartado sonoro, pero no te sorprenderán.

Grandes opciones, si tienes un OnePlus

La otra característica estrella de estos OnePlus Buds Z2 es el sonido Dolby Atmos, que ofrece calidad de sonido cinemática en contenido. Es un gran añadido, a lo que hay que sumar tres modos de sonido: cinemático, música y gaming, que se adaptan al contenido que estemos disfrutando en ese momento.

Hablando de 'gaming', estos auriculares tienen baja latencia, de hasta 94 ms, lo que los hace ideales para jugar sin sufrir el 'retardo' entre lo que vemos en pantalla y lo que escuchamos. Sin embargo, estas funcionalidades sólo son accesibles si tienes un móvil OnePlus, y en concreto el sonido Dolby Atmos sólo está disponible en los modelos más caros de la compañía.

Si tienes un OnePlus, usar estos auriculares es una delicia: la integración es completa, los auriculares aparecerán en la configuración del sistema y tendremos acceso a las funciones adicionales y a un mejor rendimiento que se traduce en una menor latencia.

Es una estrategia usada por otros fabricantes, especialmente Apple, que garantiza una mejor experiencia si compramos todos los productos de la misma marca; pero en un mercado abierto como el de Android, da la sensación de que OnePlus está tratando a los usuarios de otras marcas como 'de segunda'. No puedo alagar estas tácticas, ni se si realmente funcionan económicamente para OnePlus; lo que sí he podido es comprobar la diferencia de primera mano.

Con un móvil Android que no era OnePlus, los auriculares fueron identificados sin problemas gracias al uso de Google Fast Pair; y para configurarlos, tuve que instalar la app "HeyMelody" (es extraño que no haya ninguna referencia a OnePlus en el nombre). Desde la app he podido cambiar algunos aspectos de los auriculares, como el tipo de cancelación de ruido y configurar los controles, pero no he encontrado manera de cambiar la ecualización del sonido ni los códecs usados. La experiencia no fue mala, similar a la de otras marcas; pero en todo momento sabía que no era tan buena como la que podía conseguir con un OnePlus. En otras palabras, si tienes un OnePlus, mejor, pero si no lo tienes, podrás usarlos sin problemas, incluyendo la mayoría de las funciones.

Ligeros y pequeños

El diseño de los OnePlus Buds Z2 no destaca, pero no se puede decir que sean feos, especialmente en el color blanco en el que los he probado (también estarán disponibles en negro). Me ha encantado que la caja sea tan pequeña, algo que parece ser la fortaleza de OnePlus porque la caja de los Pro también se podía meter en un bolsillo sin muchos problemas. Pese a esto, es posible conseguir hasta 38 horas de uso con la batería del estuche de carga. Y gracias a Flash Charge, podemos obtener 5 horas de uso con sólo cargarlos durante 5 minutos.

Los auriculares tiene un diseño clásico, y presumen de resistencia al agua IP55, gracias a una cubierta hidrofóbica; eso significa que no les afectará el sudor, e incluso podemos lavarlos con un chorro de agua, siempre y cuando no los sumerjamos muy profundamente. Además, el estuche de carga tiene protección IPX4, por lo que soporta las salpicaduras.

Los controles son táctiles, pulsando en la parte superior del auricular; lo bueno es que, por la forma del auricular, es difícil tocar esa zona cuando te los pones. Aún así, en un par de ocasiones le ha costado registrar mis toques. Una vez puestos, te das cuenta de lo ligeros que son, y eso se extiende al estuche de carga.

Poniendo las cosas difíciles

Si ya habías tomado la decisión de qué auriculares inalámbricos comprar (o regalar para estas navidades), ahora llegan los OnePlus Buds Z2 para ponerte las cosas difíciles. Por 99 euros, tienen mucha tecnología y el sonido es decente, así que es una propuesta difícil de rechazar; pero también tienen muchos competidores, y elegir entre uno y otro será una cuestión de gustos; y si ya tienes un móvil OnePlus o te lo vas a comprar, estos deberían estar más arriba en tu lista.

Otra opción es gastar un poco más por los OnePlus Buds Pro, que sigo considerando una de las mejores opciones; a veces es posible encontrarlos más baratos, y en el momento de escribir estas palabras, están disponibles por 134 euros en la página de OnePlus. Si puedes costearte ese dinero adicional, es lo que recomendaría, pero si no puedes, los Buds Z2 mantienen muchas de las cosas que los hacían especiales.