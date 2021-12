Prueba Huawei Watch GT 3: gran batería y muchas funciones para un reloj a tener en cuenta

El Huawei Watch GT 3 es la nueva generación de una de las principales opciones a los grandes superventas del mercado, y aunque los cambios no son grandes, se notan en la experiencia.

A la hora de comprar un reloj inteligente, tenemos muchas opciones; podemos tirar por el Apple Watch si ya estamos en la red de la manzana, y recientemente Wear OS y Android han dado un salto con el nuevo Samsung Galaxy Watch 4.

Pero a diferencia del mercado de smartphones, en los smartwatches tenemos más opciones, basadas en otros sistemas. No hace mucho probamos el nuevo Amazfit GTR 3 Pro, que destacaba por su precio, y ahora tenemos otra alternativa, de la mano de Huawei.

Así es el Huawei Watch GT 3

El Watch GT 2 ya era una de las opciones más populares del sector, así que no es de extrañar que Huawei no haya reinventado la rueda con esta generación; el Watch GT 3 se nota más refinado, eso sí, como si Huawei se hubiera centrado en dejar lo bueno y quitar lo malo. Eso lo notamos en cambios muy curiosos, como en los botones; en vez de tener dos idénticos, en la parte inferior tenemos un botón plano y en la superior, una corona que podemos rotar.

Suena extraño romper la simetría del reloj con una decisión semejante, y puede que el diseño del reloj sufra un poco por ello; pero a cambio, yo diría que es más funcional, ya que cada botón ahora se distingue mejor del otro y ganamos las funciones adicionales de la corona rotatoria.

Por lo demás, este sigue siendo un reloj muy atractivo y elegante, más de lo habitual en este rango de precios. La caja tiene un diámetro de 46 mm (la versión Pro es de 48 mm), y aprovecha el espacio adicional para meter una esfera frontal de acero inoxidable, con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, superando a su predecesor en un 5,36%. El resultado es un reloj más bonito y llamativo, especialmente si escogemos una esfera de reloj llamativa como la de color verde y negro que venía por defecto.

Donde creo que realmente destaca este reloj es en los materiales usados, que son todos de calidad. Al mencionado acero inoxidable hay que sumar el uso de fibra de polímero para la trasera, recubierta de material cerámico que ofrece un tacto de mucha calidad. Todo ello, en un diseño que parece básico pero que está más trabajado de lo que parece.

El mejor ejemplo que puedo dar está en la ergonomía, un detalle que es más importante de lo que podrías pensar; personalmente, de vez en cuando me encuentro con relojes que me molestan después de usarlos durante días, sin importar cómo me los apriete. El Watch GT 3, en cambio, me ha resultado muy fácil de llevar, gracias a un diseño curvo que evita presiones incómodas en la muñeca; el bulto en el que están alojados los sensores es muy bajo y eso también ayuda mucho.

En cuanto a las correas, tenemos varias opciones. Por defecto, el modelo que he probado viene con una correa de fluoroelastómero muy suave y cómodo, pero también podemos optar por correas de cuero, tejida de nylon y metálica de acero inoxidable si queremos el salto definitivo en calidad.

Mucha tecnología integrada

Por dentro, las diferencias son mayores respecto a la generación pasada. Con este modelo, Huawei estrena su módulo de sensores TruSeen 5.0+ que trae el doble de sensores (8 frente a 4); además, ahora están posicionados de manera circular para cubrir una mayor superficie de la muñeca.

En la práctica, los sensores del Watch GT 3 son más precisos y rápidos, y Huawei aprovecha esa información con su software. Este modelo ya trae el nuevo sistema operativo de la compañía, HarmonyOS, con el que quiere seguir su propio camino independiente para ofrecer una plataforma que cubra todos los dispositivos del hogar; y como es habitual, trae muchas funciones interesantes relacionadas con la salud, y lo interesante es que siempre estarán funcionando en segundo plano.

El Watch GT 3 puede registrar nuestro ritmo cardíaco automáticamente, además de otros datos como el nivel de oxígeno en sangre (SpO2), durante todo el día. Esa es una gran ayuda, ya que nos permite ver claramente cómo ciertos eventos provocaron cambios en nuestro cuerpo; también es ideal para el registro del sueño, que es uno de los mejores que he probado.

La app Huawei Health nos muestra con todo detalle cómo hemos dormido, cómo hemos pasado entre las diferentes fases del sueño, e incluso es capaz de saber si nos falta el aire mientras dormimos. No sólo es una gran cantidad de información si no que, más importante, nos presenta contexto a tener en cuenta, como las cifras de referencia o consejos para mejorar las partes del sueño que tienen niveles más bajos de lo habitual.

La app también es ideal para repasar los ejercicios que hemos hecho; el Watch GT 3 tiene GPS incorporado, por lo que podemos usarlo para registrar nuestro recorrido con gran precisión, y luego verlo con detalle en el móvil, o compararlo con nuestros registros de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre. Es una gran herramienta para hacer ejercicio, aunque en teoría este modelo no está tan dirigido a ese tipo de usuarios.

Otra función que agradecerán muchos usuarios es la posibilidad de responder y hacer llamadas con el reloj, ya sea conectado al móvil por Bluetooth o usando una eSIM. Nos permite ver quién nos está llamando, y podemos decidir si colgar o responder a la llamada sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo; también podemos leer los mensajes gracias a las notificaciones.

Ahora en un reloj, HarmonyOS presenta muchas de las ventajas que ya hemos visto en tablets y smartphones; como por ejemplo, su velocidad. La interfaz es rápida y responde de manera instantánea a nuestros gestos; sin embargo, sí que se nota cierta juventud en el código, que lleva a problemas algo extraños.

Por ejemplo, cuando puse una alarma me encontré con que la interfaz no estaba bien adaptada a la pantalla circular y algunas palabras se quedaron 'cortadas'. En otra ocasión, el reloj se apagó por si solo, y cuando se encendió, los registros de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre se habían borrado (seguían disponibles en la app móvil). A favor de Huawei, tengo que decir que el soporte parece ser especialmente bueno, y en el poco tiempo que llevo con el reloj ya he recibido varias actualizaciones, algunas grandes y otras pequeñas, que han ido mejorando la estabilidad.

El cambio en el diseño, con la inclusión de la corona giratoria, me gusta, pero siento que no está bien aprovechada. No sirve para cambiar entre las pantallas del reloj, por ejemplo, sólo funciona en determinados menús y para ampliar o reducir la vista de apps; espero que Huawei la aproveche más en futuras versiones del software. Hablando de la vista de apps, consiste en una serie de iconos, algo familiar ya, pero lo malo es que esos iconos no representan bien las funciones. Por ejemplo, hay dos iconos de una persona corriendo, uno para abrir la lista de ejercicios, y otro para ver el índice de capacidad de carrera; ¿cuál es cuál? No hay más manera de saberlo que abriendo cada app.

Terminando con mis quejas, una de las mayores novedades en sensores es un medidor de temperatura; ojo, no es un termómetro, y Huawei hace bien en no promocionarlo como tal, ya que sólo mide la temperatura externa de tu piel y por lo tanto, no es muy fiable.

Gran batería

Huawei sorprendió a todo el mundo cuando anunció una batería de 14 días para el modelo de 46 mm en modo de batería larga duración, y de 3 días en condiciones normales, y puedo decir que supera esas previsiones. En mis pruebas, me ha durado seis días, probando constantemente todas su funcionalidades; no he podido probarlo en modo de larga duración, pero va camino de cumplir.

Eso es inaudito, teniendo en cuenta la gran cantidad de funciones que posee este reloj, muchas de ellas automáticas y funcionando en segundo plano como la frecuencia cardíaca o el registro del sueño. Puede que la mayor eficiencia de HarmonyOS tenga la culpa, o una gestión mejorada de la energía; sea como sea, es uno de los mejores relojes inteligentes en este apartado.

Las sensaciones que el Huawei Watch GT 3 me ha dejado son muy buenas. Es un reloj muy completo, con el que no echaremos nada en falta, y pese a eso consigue una batería de larga duración; el diseño y la calidad de los materiales son la guinda del pastel. Es cierto que aún hay aspectos que mejorar en el software, pero si Huawei sigue con este ritmo de actualizaciones, los solucionará pronto.

Con todo, el Huawei Watch GT sigue siendo una alternativa a tener en cuenta si buscamos un reloj inteligente, ahora en esta tercera generación. Está disponible a partir de 279 euros en la tienda de Huawei.