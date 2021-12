Twitter sin Jack Dorsey: qué futuro le depara con un ingeniero al frente

La dimisión de Jack Dorsey de todos sus puestos ejecutivos en Twitter abre la puerta a una nueva era en la red social, aunque por el momento, su sucesor Parag Agrawal prefiera estabilizar la nave.

En un correo interno publicado por él mismo en Twitter, Dorsey aseguraba que había dejado la compañía en buenas manos, elogiando tanto a su sucesor como a los empleados que se encargarán de remar en la nueva dirección.

Leyendo entre líneas, es evidente que ese rumbo no será tan diferente; lo que sí puede ser es mucho más eficiente. Con más de 300 millones de usuarios activos mensuales, Twitter es una de las redes sociales más populares del planeta; pero ese éxito no se ha traducido en los ingresos esperados, y la paciencia empezaba a escasear entre los accionistas.

Que Dorsey no estaba muy pendiente de Twitter era uno de los secretos peor guardados de la industria; según los rumores, le dedicaba menos del 10% de su tiempo, dando prioridad a la otra compañía que fundó, Square, y a su idea de lo que debe ser el futuro de la web. Sólo con eso, el cambio a un CEO dedicado en exclusiva a Twitter ya debería suponer una mejora notable.

Dorsey seguirá en el consejo de administración hasta el próximo mes de mayo, aproximadamente; ha decidido no quedarse para dar aire a su sucesor y dejar que siga su camino, pero su influencia seguirá notándose. No sólo ha dejado a afines en puestos importantes, como Bret Taylor en la dirección del consejo, sino que ya ha planteado las líneas generales que Twitter seguirá en los próximos años; sólo hay que ejecutar el plan.

Y cuando quieres algo hecho, qué mejor que un ingeniero. Parag Agrawal es un hombre de casa, y después de 10 años en la compañía probablemente sabe mejor que nadie cómo funciona y qué necesita; lo que no está tan claro es si será capaz de improvisar cuando llegue el momento. Según fuentes de Casey Newton, de The Verge, Agrawal es una de las pocas personas que conseguía hacer cambiar de opinión a Dorsey; así que, como mínimo, puede ser alguien que mantenga la firmeza necesaria cuando los accionistas y los reguladores inevitablemente llamen a la puerta.

La primera reacción de Agrawal define al nuevo CEO de Twitter: en respuesta al mensaje de Dorsey, también hizo público el suyo, en el que confirmaba que ya han actualizado la estrategia de Twitter, pero que hay que ejecutarla y obtener resultados.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here's the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support ???? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1