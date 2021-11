Meta (Facebook) retrasa una importante medida de seguridad para Instagram y Messenger

Instagram y Messenger finalmente no recibirán cifrado de extremo a extremo en el 2022, y según un exempleado, refleja problemas internos en la compañía.

Facebook anunció en el 2019 que todas sus aplicaciones de mensajería adoptarían el mismo cifrado de extremo a extremo que ya se usa en WhatsApp, en un intento de mejorar la seguridad de sus usuarios. Con esta tecnología, sólo los participantes de una conversación tienen la clave de cifrado necesaria para leer los mensajes, y nadie puede interceptarlos ni leerlos; ni siquiera la propia WhatsApp.

Sin embargo, ahora Facebook, ahora llamada Meta, ha retrasado estos planes al menos hasta "algún momento en el 2023"; la explicación oficial es que el tiempo adicional le permitirá coordinarse con expertos para luchar contra el abuso, al mismo tiempo que se protege la privacidad del usuario.

Ante esta noticia, David Thiel, antiguo trabajador de la división de seguridad infantil de Facebook, ha publicado un hilo en Twitter en el que critica la implementación de esta tecnología que, según él, fue anunciada sin ningún tipo de plan.

When this was announced, systems to identify child grooming, sextortion and CSAM distribution without content inspection were operating at <10% of the effectiveness of those systems that did inspect content. It was clear that the majority of harm would escape detection. 3/