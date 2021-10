Por qué Apple ha recurrido el juicio contra Epic Games pese a que le daba la razón

Apple ha recurrido parte de la sentencia de la demanda de Epic Games, la que le obliga a cambiar las reglas de la App Store.

Fue hace un mes que la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers desestimó nueve de las diez acusaciones que Epic Games había presentado, después de ser expulsada de la App Store por haber implementado micropagos directos en su videojuego Fortnite.

A diferencia de lo que pretendía Epic, la jueza consideró que Apple tenía la razón cuando expulsó a Epic, ya que sus acciones vulneraban los términos de servicio, que obligan a los desarrolladores a usar la plataforma de Apple para realizar pagos en sus apps. De esa manera, la compañía de la manzana puede obtener entre un 15% y un 30% de cada compra en las apps.

Sin embargo, la sensación general después de la sentencia es que las dos habían perdido, y ambas insinuaron que aquello no era el final. Epic tendría que pagar varios millones de dólares a Apple, y esta tendría que modificar sus términos de uso para permitir los pagos usando métodos alternativos.

Esa es la razón por la que el pasado viernes, Apple presentó una apelación a la sentencia; no sólo eso, sino que solicitó una suspensión de los procedimientos. Si se le adjudica, Apple no tendría que aplicar los cambios hasta que la apelación haya terminado, un proceso que puede durar varios años. Por lo pronto, Apple ha ganado ya algo de tiempo; la decisión de la suspensión no será tomada hasta el mes de noviembre.

Probablemente ese es el principal motivo tras la apelación: ganar tiempo. La sentencia obligaba a Apple a implementar cambios en apenas 90 días, y la presentación de una apelación y la suspensión de los procedimientos alargará enormemente el proceso. Y durante este tiempo, Apple puede trabajar en alternativas.

Que la App Store tendrá que permitir pagos por métodos alternativos ya parece un hecho en algunos mercados, como Corea del Sur, donde está a punto de entrar en vigor una ley diseñada expresamente contra las tiendas de apps dominantes. Y a eso hay que sumar las investigaciones que ya han dado inicio en la Unión Europea y EEUU. En esta situación, Apple querrá hacer las cosas bajo sus términos y no obligada por nadie, para encontrar la opción que menos perjudique sus ingresos.

Por ejemplo, un posible método que Apple podría usar para cumplir la sentencia es permitir que las apps tengan pagos alternativos, pero que estos sean más difíciles e inseguros para los usuarios, que escogerían Apple Pay.