El sonido más potente para tu ordenador: probamos la Sound Blaster X4

La tarjeta de sonido externa Sound Blaster X4 es una alternativa para mejorar el sonido de nuestro sistema, sin necesidad de instalar hardware en el ordenador.

Puede parecer extraño querer una tarjeta de sonido en el año 2021. Al fin y al cabo, todos los ordenadores y placas base que se venden ya incluyen chips de sonido integrados que nos permiten disfrutar de una calidad aceptable; no estamos en los 90, cuando escuchar con calidad CD era algo innovador y al alcance de pocos.

Pero es importante recalcar que, aunque cualquier ordenador tiene sonido, eso no significa que este sea bueno. Si realmente queremos disfrutar de contenido multimedia, como música y películas, o queremos jugar con la mejor experiencia, es recomendable buscar una tarjeta de sonido.

Sound Blaster es una marca con mucha experiencia en ese nicho, y con la X4, ofrece una alternativa de gama alta. El coste de 149,99 euros puede parecer exagerado, pero Creative cree que puede convencernos de que merece la pena.

Amplifica y mejora el sonido

Llamar "tarjeta de sonido" al Sound Blaster X4 es tal vez algo inexacto, y basta mirar los conectores disponibles para darse cuenta. Es un dispositivo que se conecta por USB a nuestro ordenador, y cumple varias funciones de amplificador y DAC para ofrecer el mejor sonido sin importar cuál sea nuestro equipo de sonido. Como buen sistema para jugadores, la prioridad está en los auriculares y el micrófono, con una salida para cada uno en el frontal; pero usando los conectores traseros podemos usar hasta sistemas 7.1, sonido envolvente.

En la parte trasera también nos encontramos una entrada de audio para mejorar el sonido de fuentes que no son compatibles con USB, como, por ejemplo, una consola de videojuegos con salida HDMI (que podemos convertir a analógico usando un adaptador y conectarlo al X4 para disfrutar de sus mejoras de audio). Por último, se incluye un puerto de salida óptica para conectarlo a nuestro receptor AV y al equipo de sonido que tengamos.

No podemos olvidarnos de la estrella, la rueda de volumen, que es gigantesca y de fácil acceso. Está iluminada y en el centro, así que he podido cambiar el volumen sin quitar la vista de lo que estaba haciendo en la pantalla; algo vital cuando estoy jugando. Lamentablemente, no es una rueda analógica; eso significa que cada pequeño movimiento que haces a la izquierda o a la derecha sube o baja el volumen en dos unidades en Windows. No podemos moverla sólo un poco para variar sólo una unidad, por ejemplo. Por último, si la pulsamos, silenciaremos instantáneamente el sonido.

Muchas opciones, una para cada situación, pero como he comentado antes, este es un dispositivo principalmente dirigido a jugadores que usan auriculares con micrófono; y es ahí donde demuestra sus fortalezas.

Por sí solo, el Sound Blaster X4 consigue mejorar el sonido de cualquier chip integrado, con un rango dinámico de 114 db y una salida de sonido en alta definición de 24 bit y 192 kHz. De hecho, si lo único que queremos es eso, obtener un sonido más claro y definido en nuestro ordenador, ya no necesitamos nada más, y Creative no nos pone obstáculos para disfrutarlo. Simplemente sigue el manual para desactivar todos los filtros y mejoras, y el aparato entrará en "Direct Mode", amplificando el sonido, pero, por otra parte, enviándolo puro a nuestros altavoces o auriculares.

Un detalle que me ha gustado mucho es que esta tarjeta es compatible con auriculares con varios niveles de impedancia; desde la app podemos elegir si nuestros auriculares tienen una impedancia alta, como los diseñados para audiófilos, y de esa manera los aprovecharemos y escucharemos el sonido con la potencia adecuada.

Pero, aunque muchos preferimos eso, sería desaprovechar el verdadero potencial de este dispositivo, que aloja todas las tecnologías punteras que Creative ha desarrollado en los últimos años. Podemos encontrarlas en la aplicación oficial, desde la que también podemos actualizar el dispositivo.

La estrella es Super X-Fi. Cuando probé los auriculares SXFI Air Gamer, fue una de las cosas que más me sorprendió, la posibilidad de que el sonido cambiase dependiendo de la forma de nuestras orejas y cabeza. Con el X4, también podemos usar Super X-Fi, para cargar nuestro perfil y modificar el sonido de la misma manera que haríamos en el móvil; además, nos permite escoger entre varios modelos de auriculares populares, para adaptar el sonido a sus características únicas. Lamentablemente, en mis pruebas la app SXFI (que hay que instalar aparte de la de Creative) ha resultado ser demasiado inestable, y he tenido dificultades para disfrutar de esta función. Me hubiera gustado que Super X-Fi estuviese más integrado en la app de Creative, que es mucho más estable y completa.

Al menos, el efecto es sorprendente. Creative es experta en crear sonido "surround" de la nada, y este dispositivo no es una excepción; realmente notamos como si el sonido nos rodease, tanto si estamos escuchando música como si estamos jugando. Puede incluso servir para mejorar como jugadores, permitiéndonos escuchar mejor los pasos del enemigo, por ejemplo.

Se adapta a tus exigencias

Hablando de la app de Creative, desde ella podemos configurar todos los aspectos de esta tarjeta de sonido interna, para cambiar el sonido como queramos. El Acustic engine es un buen ejemplo, una serie de opciones para modificar aspectos como los graves o el efecto envolvente; esta sección también nos permite activar funciones muy interesantes, como Smart Volume, que cambia el volumen automáticamente si detecta cambios abruptos que puedan molestarnos, y Dialog+, que mejora las voces en nuestras canciones, ideal para esos grupos que ocultan demasiado al cantante entre el resto de los instrumentos. Por supuesto, también tenemos acceso a un ecualizador, desde el que elegir varias configuraciones por defecto (como música o películas), o modificar el sonido exactamente como queramos.

Si todo esto nos confunde un poco, Creative nos lo pone muy fácil. Sólo tenemos que usar el selector de "Modo de sonido", en el que sólo hay que poner lo que queremos hacer, y la app cambiará el sonido automáticamente. Además de los modos habituales para escuchar música o cine, también hay modos específicos para videojuegos como Apex Legends, Rocket League o PUBG, que mejorarán la experiencia. Podemos cambiar entre estos modos usando el botón asociado directamente en el dispositivo, donde también encontraremos otro botón para activar y desactivar SXFI.

El último botón nos permitirá desactivar el micrófono, algo especialmente útil si lo tenemos siempre conectado y no queremos buscar en Windows la manera de apagarlo cada vez que terminemos de jugar, por ejemplo. Esta no es la única funcionalidad relacionada con el micrófono interesante.

La Sound Blaster X4 incluye la tecnología SmartComms Kit, que es capaz de detectar si estamos hablando y activar el micrófono sólo en ese momento; durante el resto del tiempo, estará silenciado automáticamente. También tiene CrystalVoice, que captura la voz de manera más nítida y nos permite escuchar mejor a nuestros compañeros de grupo.

Nuevo mundo de sonido

La Sound Blaster X4 demuestra el potencial de usar una tarjeta de sonido dedicada en nuestro equipo. No es sólo la gran calidad de sonido que podemos disfrutar, algo que se nota inmediatamente, especialmente si usas unos cascos buenos; de hecho, si has gastado, aunque sea un poco en unos auriculares decentes, es imprescindible que también compres una tarjeta de sonido a la altura como esta.

Pero donde realmente destaca es en la cantidad de añadidos y tecnologías a nuestro alcance. Desde Super X-Fi, a los modos "surround" virtuales, pasando por el Acoustic Engine, nuestro sonido se adaptará siempre a la situación que requiramos, sólo con pulsar un botón una vez configurado. También hay que destacar las tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia con el micrófono, que mejoran la calidad de nuestras videollamadas. Además de con nuestro ordenador, el Sound Blaster X4 también puede mejorar el sonido de nuestra consola.

Claro, que todo esto puede ser demasiado. Si no necesitamos tanto, pagar 149,99 euros por una tarjeta de sonido puede ser "pasarse"; aunque esta no es la única opción que Creative nos ofrece. También tenemos tarjetas de sonido externas más baratas como la Sound BlasterX G1 para mejorar el sonido de nuestro sistema. Pero si no te conformas con cualquier cosa, la Sound Blaster X4 ofrece todo lo que podrías necesitar.