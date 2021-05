La crisis de los chips podría extender la escasez de PlaySatation 5 hasta 2022

La crisis en el suministro mundial de semiconductores no deja de dar titulares. El último es todo un 'jarro de agua fría' para los amantes de los videojuegos: la escasez de unidades de la PlayStation 5 derivada de esta situación podría extenderse hasta 2022, según ha transmitido Sony a un grupo de analistas. Este aviso sugiere que la compañía tendrá limitaciones en su capacidad para impulsar los objetivos de ventas de su videoconsola más reciente.

A fines de abril, en su informe de resultados financieros, el conglomerado japonés indicó que hasta el 31 de marzo había vendido 7,8 millones de unidades de la consola y que apuntaba a vender, al menos, 14,8 millones de unidades en el año fiscal actual. Eso mantendría el ritmo para igualar la trayectoria de la popular PlayStation 4, que hasta la fecha ha vendido más de 115,9 millones de unidades.

Sin embargo, en una sesión informativa después de esos resultados, Sony señaló a los analistas que mantenerse al día con una fuerte demanda sería todo un desafío. Desde su lanzamiento en noviembre, encontrar la PlayStation 5 en stock se ha convertido en una odisea, en parte debido a la escasez de componentes, principalmente los semiconductores. Hasta la fecha, la compañía no ha dado una estimación oficial de cuándo espera que se normalice el suministro.

"No creo que la demanda disminuya este año, incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no lograría alcanzar la demanda", dijo el director financiero Hiroki Totoki en la sesión informativa, según varias personas que asistieron y pidieron no ser identificadas porque la información no era pública.

Sony dijo recompraría hasta 200.000 millones de yenes (1.800 millones de dólares) de sus propias acciones después de registrar unas ganancias el primer trimestre que no alcanzaron las estimaciones de los analistas. La firma pronosticó que las ganancias operativas caerían alrededor de 4% en el año fiscal actual, pero los analistas han estado sopesando si la compañía podría superar la perspectiva conservadora con la ayuda de una fuerte demanda de la nueva consola y los juegos.

Totoki dijo a los analistas que Sony necesita aumentar la producción lo antes posible, además de asegurarse de que haya consolas en los estantes de las tiendas. La demanda seguirá siendo alta independientemente de la situación con el covid-19, aseguró el director financiero a un analista que desconfía de la capacidad de Sony para capitalizar por completo el aumento de entretenimiento en el hogar provocado por el confinamiento.

"Hemos vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4 y, teniendo en cuenta nuestra participación en el mercado y nuestra reputación, no puedo imaginar que la demanda caiga fácilmente", señaló.