Adiós al zombiewalking: Google dará un toque de atención a los usuarios que caminen mirando el móvil

Desde la herramienta Digital Wellbeing, Google lleva implementando en los últimos años herramientas para luchar contra el uso excesivo de los móviles. Una aplicación diseñada para Android, que ya tiene una nueva función en uno de los grandes males de la sociedad moderna: el zombiewalking.

Caminar mirando constantemente el teléfono, con los peligros que conlleva de chocarse con otros peatones o incluso no ver a un coche cruzando, tiene los días contados... o al menos si así lo desea el usuario. A través de Heads Up ('Cabeza arriba'), Google mandará un aviso a todo aquel que no suelte el teléfono mientras el marcapasos va sumando metros.

De esta forma, la tecnológica pretende luchar contra el zombiewalking que se ha impregnado en los últimos años. Una mala costumbre producida por el exceso de uso de los smartphone, que lleva a los usuarios a depender de la tecnología (mandando mensajes, consultando una ruta o leyendo información) incluso cuando caminan por la calle.

¿Cómo funciona?

Para hacer uso de Heads Up basta con tener instalada la aplicación de Digital Wllbeing. Una vez con ella en el móvil, habrá que activar el proceso contra el zombiewalking y dejar que la herramienta lleve su curso.

El servicio no limita automáticamente el uso del móvil, por lo que dependerá del usuario hacer caso o no

Cuando detecte que el usuario está caminando, gracias a la conexión con el GPS, y no deja de usar el teléfono, el servicio de Google manda una notificación alertando del peligro. "Mira arriba. Evita usar el teléfono mientras caminas", será el mensaje que emita la app.

Un aviso que eso sí, dependerá de la persona en cuestión si hacer o no caso pues este servicio no limita el uso del móvil automáticamente como sí hacen otras herramientas. De momento solo disponible en los teléfonos Pixel de Google, en versión beta, pronto llegará a todos los terminales con sistema operativo Android.