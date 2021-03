Así es la mochila de Intel que serviría de 'ojos' a las personas con visibilidad reducida

El bastón blanco o el perro lazarillo han sido históricamente los dos grandes instrumentos de ayuda para personas con visibilidad reducida. Sin embargo, estas herramientas podrían tener los días contados gracias a una mochila patentada por Intel que con inteligencia artificial serviría de guía para estos colectivos.

Una mochila, un chaleco y un auricular forman la última revolución para ayudar a ciegos y personas con dificultad en la visión a interaccionar con su entorno. Un invento del desarrollador de inteligencia artificial Jagadish K. Mahendran, que sirve para detectar con facilidad señales de tráfico, a peatones, pasos de cebra... en definitiva, obstáculos de la calle.

"El año pasado, cuando me encontré con un amigo con discapacidad visual, me llamó la atención la ironía de que, aunque he estado enseñando a los robots a ver, hay muchas personas que no pueden ver y necesitan ayuda", ha señalado Mahendran.

¿Cómo funciona?

De esta forma, el diseñador creó una mochila con un ordenador inteligente en su interior, que recibe la información de la chaqueta que lleva puesta la persona en cuestión. A través de esta y gracias a los tres orificios que tiene a la altura del pecho, una cámara graba con visión espacial todo lo que rodea al viandante.

Son estas imágenes las que vuelven a la mochila, para ser transmitidas desde ahí al auricular que emite una voz para informar de los obstáculos. Con baterías de bajo consumo, esta herramienta podría funcionar hasta 8 horas seguidas para dar al usuario una movilidad práctica y en constante información con su entorno.