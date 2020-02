Samsung muestra su próximo móvil plegable durante la gala de los Oscar

No han sido pocas las filtraciones sobre este modelo en concreto. Hace una semana se podía ver rodando por Twitter un vídeo en el que alguien encendía, plegaba y desplegaba este modelo, pero hasta ahora la empresa no se había pronunciado. Parece que ellos mismo no han podido esperar más para mostrar gran lanzamiento y anoche se pudo ver este anuncio durante la gala de los Oscar.

En un anuncio proyectado durante la ceremonia se puede ver el próximo Galaxy Z Flip, el segundo móvil plegable después del Galaxy Fold. Al contrario que el anterior, el pliegue de este nuevo teléfono se hará en vertical, haciendo que la pantalla alargada de un smartphone se quede en un pequeño cuadrado más grueso.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT