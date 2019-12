Los mejores chollos del Cyber Monday: aspiradores, iPhone, AirPods, videojuegos y Converse

En plena resaca del Black Friday ha llegado el Cyber Monday. La popular jornada de ofertas y descuentos a través de las páginas webs de las marcas se lanzó anoche en la gran mayoría de comercios y se espera una jornada en la que comprar los últimos chollos. |

Amazon, El Corte Inglés, Media Markt, H&M o Mango se suman a esta jornada de rebajas que va cogiendo cada vez mayor tracción e incluso muchas marcas dedican promociones exclusivas al Lunes negro. Eso sí, en esta ocasión las ofertas son sólo a través de la página web y no estarán disponibles en comercios físicos.

A continuación, realizamos una selección de los mejores chollos que encontrar hoy.

MODA

· H&M realiza un descuento de entre el 10 y el 20% según el importe de la compra.

· Mango hace un 30% de rebaja en toda su colección con el código Cyber19.

· El Corte Inglés realiza hasta un 40% descuento en moda de mujer y bolsos. Asimismo dispone de hasta 30% en hombre y calzado.

· Cortefiel realiza hasta un 50% de descuento más un 10% de descuento adicional con el código CYBERCTF.

· Converse realiza un 30% de descuento en todo con el código ALL30 (salvo personalizaciones y edición limitada) a lo que hay que sumar hasta un 50% adicional en algunos productos seleccionados.

SONIDO

· Barra de Sonido Sonos Beam por 339,48 euros en Macníficos (antes 449 euros)

· Sonos One por 164 euros en Macníficos (antes 229 euros)

· Echo Dot por 22 euros en Amazon (antes 59,99 euros)

· Amazon Echo por 64,99 euros en Amazon (antes 99,99 euros)

· Echo Show 5 por 49,99 euros en Amazon (antes 89,99 euros)

· Lenovo Smart Clock por 39,99 euros en PcComponentes (antes 89,99 euros)

· Auriculares Sony WH-1000XM3 a 196 euros en eBay con código Pnavidad20 (antes 380 euros)

· Auriculares Sony WF-1000XM3 a 161 euros en eBay con código Pnavidad20 (antes 250 euros)

· Apple AirPods 2 a 129 euros en eBay (antes 179 euros)

· Apple AirPods Pro a 259 euros en eBay con código PARACM10(antes 279 euros)

TELEVISIÓN

· Apple TV 4K 64 GB, 153,60 euros en eBay con el código PNavidad20 (habitualmente 219 euros).

· Chromecast Ultra, 59 euros en Google Store (antes 79 euros).

· Hasta 25% en televisores en Amazon en marcas de Hisense, LG, Philips, Samsung, Sharp, Sony y TCL.

· Samsung UE43RU6025 43" LED UltraHD 4K por 299 euros en PcComponentes (antes 349 euros)

· Philips 55" 55PUS7304/12 4K HDR Smart con Ambilight por 499 euros en El Corte Inglés (antes 899 euros)

· Sony 75" KD-75XG9505 4K HDR, Full Array LED por 1.999 euros en El Corte Inglés (antes 3.799 euros)

HOGAR

· Roomba E5 por 279 euros en El Corte Inglés (antes 499 euros)

· Robots aspiradores Cecotec en oferta en Amazon

· Hasta 50% de descuento en robots de cocina Taurus en Amazon

· Philips Avent Vigilabebés con cámara por 99,99 euros en Amazon (antes 179,90 euros)

· Philips Hue White and Color con puente por 75,99 euros en Amazon (antes 142 euros)

· Juego de 3 sartenes de aluminio Tefal Emotion por 49,99 euros en Amazon (antes 62 euros)

· Pack de cuatro enchufes inteligentes Teckin por 36,54 euros en Amazon (antes 53 euros)

· Nest Thermostat E por 189 euros en Google Store (antes 219 euros)

· Nest Cam IQ (interior o exterior) con 50 euros de descuento en la Google Store.

VIDEOJUEGOS

· PS4 500 GB con Fortnite por 189,95 euros en eBay (antes 299,95 euros)

· PS4 500 GB con Ratchet& Clank, The Last Of Us y Uncharted 4. por 199,90 euros en El Corte Inglés (antes 339 euros)

· Xbox One S 1 TB All-Digital Edition por 129 euros en Microsoft Store (antes 229,99 euros)

· Teclado Razer Blackwidow Elite por 119,99 euros en Amazon (antes 180 euros)

· Teclado Razer Ornata Chroma por 59,90 euros en Amazon (frente a los 90 euros habituales)

· Mando PS4 con 500Vbucks de Fortnite por 37,90 euros en Amazon (frente a los 60 euros habituales).

SMARTPHONES

· Samsung Galaxy Note 10 Plus por 659,99 euros en eBay (antes 820 euros)

· Xiaomi Redmi 8 por 109 euros en eBay (antes 120 euros)

· Xiaomi Mi 9T Pro por 351 euros en eBay (antes 370 euros)

· iPhone XR 128 GB por 685 euros en eBay (antes 759 euros)

· Pixel 3a por 349 euros en eBay en la tienda oficial de Google (antes 399 euros)