Trump niega a Apple exenciones arancelarias para fabricar el Mac Pro en China: "¡Hazlos en EEUU, sin aranceles!"

Trump dice no a Apple. La compañía tecnológica había pedido a la administración de Trump que excluyese a algunos componentes que conforman su odenador Mac Pro de las tarifas arancelarias, semanas después de decidir mover la producción de éste en China en lugar de en Texas.

"A Apple no se le otorgarán beneficios o alivios arancelarios para las partes de Mac Pro que se fabrican en China. ¡Hazlos en EEUU, sin aranceles!", ha dicho Trump a través de su cuenta de Twitter.

El Mac Pro es el ordenador más potente de la historia de la compañía y está puramente orientado al mercado profesional. A diferencia de otros ordenadores de sobremesa, la compañía habría encargado a la compañía taiwanesa Quanta Computer fabricar las partes principales del ordenador en una fábrica cerca de Shanghai.

Por ello, según informó Bloomberg, Apple había pedido a la administración Trump una exención del 25% en las piezas y accesorios clave de Mac Pro. Aunque el ordenador no se mencionaba directamente en la solicitud, sí algunos de sus componentes como el característico marco de acero inoxidable y aluminio, fuentes de alimentación, cables internos y placas o las ruedas que pueden incorporarse en la base.

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!