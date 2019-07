Instagram confirma que está ocultando el número de 'Likes' y visualizaciones de algunas publicaciones

El potencial de Instagram para las marcas se ha asentado en el mercado. Los 'likes' ('Me gusta') y las reproducciones de vídeo de las publicaciones son clave para las empresas para promocionarse en las cuentas de unos usuarios o en otros. Sin embargo, Instagram ha confirmado que ha comenzado a ocultar esta información tan valiosa.

Tras la filtración de abril, la compañía ha explicado ahora a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que ha comenzado ocultar la cantidad total de 'Me gusta' y visionados de vídeo para algunas personas en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda.

El motivo que argumenta la red social para tomar esta decisión es recuperar el espíritu original de la app y que los contactos "se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de 'Me gusta' que reciben". Eso sí, los usuarios podrán ver los likes que reciben tocando en la lista de personas que han pulsado así lo han marcado. Instagram es claro: "tus amigos no podrán ver cuántos 'Me gusta' has recibido en tu publicación".

La compañía no ha dado más detalles sobre si extenderá esta medida a otros países, pero todo apunta a que lo hará, ya que tener ellos el control de esta información les da un argumento de peso para negociar directamente con las marcas y gestionar así la publicidad en la plataforma.

En cualquier caso, Instagram asegura que están "ansiosos por aprender más sobre cómo este cambio podría beneficiar la experiencia de todos".

We're currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



? Australia

? Brazil

? Canada

? Ireland

? Italy

? Japan

? New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka