¿Adiós a los 'Likes' de Instagram? La red social prueba a ocultarlos en un nuevo diseño

Instagram se ha convertido en la red social con mayor atractivo de Facebook. Marcas y empresas se han fijado en el potencial de los influencers, sin embargo, la plataforma ha comenzado a moverse para acabar con el fraude del falso impacto de muchas cuentas de supuestas estrellas de la red.

Ha sido la ingeniera Jane Manchun Wong, experta en detectar novedades en aplicaciones móviles, la que ha avisado del fin de la contabilidad de los likes públicos. A partir de ahora, el usuario sólo podrá ver qué otros contactos han indicado que le gusta ese post, pero no cuántos lo han hecho.

Instagram ha comenzado a trabajar en un rediseño que oculta los 'Me gusta' de las publicaciones, de este modo, sólo los usuarios que suben el post pueden conocer el número de likes que ha tenido su publicación.

Así, Instagram quiere igualar los 'Me gusta' a otras estadísticas más profundas que los usuarios más avanzados pueden consultar en la app como las interacciones, el alcance o la audiencia alcanzada.

La red social ha confirmadoa a Tech Crunch que el diseño se trata todavía de un prototipo y aún no es visible de forma pública. "Explorar formas de reducir la presión en Instagram es algo en lo que siempre estamos pensando", ha indicado la empresa al medio.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN