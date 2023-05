Acerinox busca oportunidades para crecer y mejorar la confianza de los inversores

El fabricante de acero inoxidable Acerinox está en búsqueda de nuevas oportunidades, tanto orgánicas como inorgánicas, para acelerar el crecimiento de la compañía. La acerera quiere generar el máximo valor para sus accionistas y acabar con la "infravaloración" de la compañía, según han indicado el presidente y el consejero delegado de Acerinox el lunes en un encuentro con la prensa previa a la junta de accionistas este martes.

"Estamos mirando todas las oportunidades que hay", subrayó el presidente de Acerinox, Carlos Ortega, y aseguró durante el encuentro que la compra de la alemana VDM, especializada en aleaciones especiales y aceros inoxidables de altas prestaciones, "fue un acierto" ya que ha diversificado los mercados y compensado la caída que hubo en el segundo trimestre del 2022.

Al ser preguntado por algunas de las oportunidades estudiadas, el CEO Bernardo Velázquez no descartó más inversiones en productos de valor añadido. "Nos gustaría algo parecido a VDM, pero no la hay. Con ella entramos por la puerta grande en ese negocio y tenemos que buscar piezas que encajen bien. No es tan sencillo, pero estamos buscando", apuntó el consejero.

Infravaloración

Acerinox ganó 136 millones de euros en el primer trimestre de 2023, una cifra un 49% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2022, pero superó en un 5% al último trimestre del 2022 por una mejora de los volúmenes. Sin embargo, el año pasado la acerera consiguió los mayores ingresos de su historia, unos 8.688 millones, y en febrero este año subió el dividendo de 0,50 euros a 0,60 por acción, un aumento del 20% que, según los dirigentes de la compañía, "seguirá aumentando".

No obstante, tanto el presidente como su consejero delegado, Bernardo Velázquez, mostraron este lunes su preocupación por el precio de la acción y aseguraron que están trabajando para que los inversores "reconozcan el valor intrínseco de la compañía". "Tenemos un precio de la acción que no refleja en absoluto el valor de la compañía", apuntó Ortega durante el encuentro.

EE.UU. se ha convertido en el mercado más importante para la acerera, que en enero de este año anunció una inversión de 225 millones de euros en North American Stainless. La compañía se ha consolidado como líder del mercado norteamericano y más del 50% de las ventas provienen de EE.UU.

Cambio de modelo

La guerra en Ucrania, los problemas de suministro y el precio de la energía llevarán a un "proceso de regionalización de producción del mercado" que será una ventaja para Acerinox debido a su diversificación geográfica, según aseguró Velázquez.

"Hay un cambio en que los gobiernos y las grandes regiones consumidores están buscando autonomía estratégica", apuntó el consejero. "Los consumidores tradicionales comprarán más de los suministradores locales y si esto se produce en todos los sectores de la industria provocará una mejora en la industria", aseguró.

En 2022, el sobrecoste de la crisis energética por el impacto de la guerra en Ucrania se situó en unos 136 millones de euros para la compañía, en comparación con unos 80 millones de sobrecoste en 2021. Por ello, la acerera ha apostado por los contratos PPAs (compra a largo plazo de energía) y espera que a partir de julio cubrirán en torno al 35% de su consumo energético.