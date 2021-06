Sanidad descarta la empresa pública para Torrevieja tras el rechazo de Compromís y Podemos

Ángel Álvarez Valencia

El pulso entre los socios del Gobierno de coalición valenciano después de que la Conselleria de Sanidad que encabeza la socialista Ana Barceló propusiese una empresa pública para asumir la gestión del departamento de salud de Torrevieja tras finalizar la concesión ya tiene vencedores.

Finalmente Sanidad ha decidido dar marcha atrás ante el rechazo de Compromís y Podemos, que llegaron a frenar que la norma para aprobar la creación de una nueva empresa pública sanitaria llegase al Pleno del Consell con su oposición.

"La gestión del departamento de salud de Torrevieja pasará directamente a manos de la Conselleria de Sanidad"", ha asegurado esta mañana la consellera socialista Ana Barceló, tras reunirse con el comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja, que hasta el 15 de octubre está gestionado por la concesionaria Ribera.

También el comité de empresa había rechazado que la plantilla fuese asumida por una empresa pública en lugar de por la propia administración autonómica, como había ocurrido con el hospital de La Ribera y sus centros de salud, el primer área sanitaria que finalizó su concesión.

El anteproyecto de decreto ley preveía que la empresa pública asumiese los servicios de resonancia magnética y de farmacia para los centros de atención a mayores dependientes de la Generalitat, y dejaba la puerta abierta a asumir las concesiones sanitarias.

Pese a no ser "eficaz"

Pese a que la consellera esgrimió que esta decisión es fruto del diálogo con todas las partes, lo cierto es que deja en evidencia a su propio departamento, ya que el texto del decreto ley venía a reconocer que la integración dentro de la propia Conselleria no era eficiente. "No se considera, en este momento, eficaz su integración en los protocolos y organización de personal de los Departamentos de Salud", recogía el proyecto que no llegó al Pleno del Consell.

Desde Compromís y Podemos ya se ha considerado el anuncio de Barceló como un éxito de sus reivindicaciones frente a sus socios de Gobierno.