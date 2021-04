Los beneficios de la vitamina D para el Covid-19 no tienen evidencia científica clara y de calidad

Paco Vega Madrid

Varios estudios científicos publicados desde que comenzó la pandemia relacionaron que unos niveles de vitamina D bajos provocaban mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 o de un peor pronóstico de la enfermedad. Así, se produjo un aumento del interés en la población general sobre los suplementos de vitamina D. Sin embargo, la consejería de Salud de la Región de Murcia ha puesto de relieve que no existe evidencia científica concluyente.

Así, el portal Preevid, un servicio dirigido a los profesionales sanitarios de la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud que frece respuestas rápidas basadas en la evidencia a preguntas que surjan desde la actividad asistencial, ha contestado recientemente a la siguiente cuestión: a "¿Existe relación entre los niveles de vitamina D y el riesgo de infección por SARS-CoV-2 o la evolución pronóstica de la enfermedad?"

La vitamina D y el Covid-19

La aportación de la Consejería de Salud de la Región de Murcia es que hay resultados de algunos estudios observacionales que muestran que el déficit de vitamina D podría constituir un factor de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 y una mayor gravedad. Sin embargo, apunta que "la evidencia disponible es escasa, de baja calidad y existen numerosos factores de confusión en los estudios realizados".

Así, el portal Preevid recoge lo dicho por BMJ Best Practice sobre la COVID-19(1) que apunta que las personas con déficit de esta vitamina podrían tener un mayor riesgo de infección y enfermedad grave, pero aclara que la evidencia disponible es limitada. En concreto, sobre los estudios publicados dice que existen varios factores de confusión, como la obesidad, y que los estudios de mayor tamaño muestran hallazgos tanto a favor como en contra de esta asociación.

El portal Preevid comparte también la información sobre la guía de práctica clínica sobre Covid-19 y vitamina D del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Reino Unido que indica que, aunque se ha encontrado una asociación entre niveles bajos de vitamina D con peores resultados de Covid-19, la evidencia disponible no permite establecer una relación de causalidad.

En concreto, el organismo británico explica que los estudios publicados son de baja calidad porque existen varios factores de confusión.

1. Muchos de los factores de riesgo para el déficit de vitamina D también lo son para la COVID-19: esta vitamina es un 'reactante de fase agudo negativo', es decir, que sus niveles descienden durante la respuesta inflamatoria sistémica, lo que puede ocurrir en la COVID-19 grave, haciendo difícil saber si los niveles bajos de vitamina ocasionan un peor pronóstico, o la gravedad ocasiona un descenso de la vitamina D;

2. Algunos estudios han utilizado mediciones de vitamina D inadecuadas o procedentes de registros históricos.