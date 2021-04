Cómo identificar las mascarillas de grafeno con riesgo de toxicidad que Sanidad pide no usar

elEconomista Madrid

El Ministerio de Sanidad ha recomendado la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno, tras una alerta de las autoridades sanitarias canadienses por su posible toxicidad pulmonar. Una recomendación que llega tras la petición de varios médicos y sindicatos. Asimismo, las CCAA ya han comenzado a retirar los lotes de mascarillas identificados con grafeno.

Qué es al grafeno y por qué puede ser tóxico en mascarillas

El grafeno es un material compuesto de átomos de carbono muy utilizado en diversas industrias por sus propiedades, como ser muy ligero y resistente. Sin embargo, su uso en mascarillas podría provocar toxicidad.

Así, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) informó de la alerta lanzada por el Ministerio de Salud de Canadá, que ha comprobado que el grafeno se ha usado en la composición de la fabricación de algunas mascarillas, por lo que considera que existe la posibilidad de que los usuarios inhalen partículas de ese producto, algo que puede suponer un riesgo de toxicidad pulmonar, aunque aún se está a la espera de una evaluación científica completa y detallada.

Qué mascarillas quirúrgicas y FFP2 llevan grafeno

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a raíz de la alerta de Canadá, ha identificado que en España se están comercializando mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co.Ltd, China. Así, La AEMPS, como medida de precaución, ha solicitado el cese voluntario de la comercialización a la empresa importadora y distribuidora de estas mascarillas quirúrgicas con biomasa de grafeno del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China.

No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha puesto el foco en que varias comunidades autónomas también han comprado mascarillas FFP2 Healfiber del mismo fabricante. Además, señala que aunque estos tipos de mascarillas están concebidas para uso profesional, muchas de estas mascarillas están siendo utilizadas por la población general. Además, cabe recordar que estas mascarillas tienen el marcado de CE.

Qué comunidades han retirado estas mascarillas quirúrgicas y FFP2 con grafeno

El uso de estas mascarillas quirúrgicas y FFP2 con grafeno se ha detectado en una buena parte de los cubrebocas que usan los funcionarios, como sanitarios, policías o profesores. Así, gobiernos autonómicos como los del País Vasco o Castilla León ya han comenzado la retirada de los lotes identificados. Además, el Ayuntamiento de Madrid, a instancias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha decidido también que se retiren las mascarillas con grafeno hasta que se determine su posible toxicidad.